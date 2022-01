Ο Εντέν Αζάρ δεν αντέχει άλλο στη Μαδρίτη και την Ρεάλ, γι' αυτό και μεταβίβασε στην διοίκηση την επιθυμία του, που δεν είναι άλλη πέρα από το να αποχωρήσει άμεσα από την ισπανική ομάδα και να επιστρέψει στην Τσέλσι.

Το καλοκαίρι του 2019, οι «μερένγκες» δαπάνησαν 100 εκατομμύρια ευρώ για να κάνουν δικό τους τον Βέλγο άσο και το μόνο που έχουν πάρει πίσω για την ώρα, είναι απογοήτευση και για την εικόνα αλλά και για την κακοδαιμονία με τους συνεχείς τραυματισμούς.

Εως τώρα 30χρονος μεσοεπιθετικός δεν έχει καταφέρει να δείξει την αξία του, ενώ και οι οπαδοί της ομάδας δεν έχουν μείνει ικανοποιημένοι από την απόδοσή του. Ενδεικτικό ότι έχει αγωνιστεί σε μόλις 59 παιχνίδια με τους Μαδριλένους, σκοράροντας πέντε τέρματα και πετυχαίνοντας δέκα ασίστ.

Οπως αναφέρει το «Sky Sports» ο χρόνος του Αζάρ στη Μαδρίτη φαίνεται πως έχει τελειώσει, καθώς και ο ίδιος έχει εκφράσει την επιθυμία του στην διοίκηση να αποχωρήσει όσο πιο σύντομα γίνεται. Μάλιστα, όπως αναφέρει το εν λόγω δημοσίευμα ο Αζάρ επιθυμεί να επιστρέψει στο Λονδίνο προκειμένου να φορέσει ξανά τη φανέλα της πρώην ομάδας του, Τσέλσι.

🚨‼️ Confirmed: Eden #Hazard wants to leave #RealMadrid - as per @sachatavolieri - and, at the same time, #Blancos want to sell the player.



🔵 To date, the 🇧🇪 left-winger desire is to return in #EPL, to #Chelsea. Evolving situation. 🐓⚽#Calciomercato #Transfers https://t.co/YTOyNkyTEV