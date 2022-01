H Ρεάλ Μαδρίτης θα επιδιώξει να κάνει δικό της τον Ρόναλντ Αραούχο της Μπαρτσελόνα, πείθοντας τον νεαρό αμυντικό να μην επεκτείνει το συμβόλαιό του που έχει διάρκεια έως το 2023 με τους «μπλαουγκράνα».

Η Ρεάλ σκέφτεται ήδη τη μεταγραφική περίοδο του 2023, καθώς σύμφωνα με το καταλανικό ραδιόφωνο RKB, οι «μερένγκες» θα προσπαθήσουν να πείσουν τον Ρόναλντ Αραούχο να αφήσει την Μπαρτσελόνα και να υπογράψει για λογαριασμό τους.

Το συμβόλαιο του Ουρουγουανού αμυντικού με τους Καταλανούς ολοκληρώνεται το καλοκαίρι το 2023 και οι άνθρωποι της Ρεάλ θα επιδιώξουν να τον αποκτήσουν τότε ως ελεύθερο.

Ο εκπρόσωπος του Αραούχο είχε εκμυστηρευτεί τις τελευταίες εβδομάδες ότι περιμένει να καθίσει με τους ιθύνοντες της Μπαρτσελόνα για να συζητήσουν το ενδεχόμενο επέκτασης της συνεργασίας τους.

Ωστόσο κάτι τέτοιο δεν έχει συμβεί ακόμα, καθώς ο σύλλογος αυτή τη στιγμή ασχολείται με άλλα πιο επείγοντα ζητήματα όπως με την επέκταση του συμβολαίου του Ουσμάν Ντεμπελέ αλλά και την μεταγραφική ενίσχυση στην αιχμή του δόρατος.

Ronald Araújo is the current target for Real Madrid. The Uruguayan’s contract with Barça ends in 2023 and Florentino Pérez hopes that it won’t be renewed in hopes to sign him for free. The blanco club already made him an offer before signing for Barça. [@sinconcesiones]