Ραφίνια: Δανεικός στην Ρεάλ Σοσιεδάδ από την Παρί

Η Παρί Σεν Ζερμέν αποδέχθηκε την πρόταση της Ρεάλ Σοσιεδάδ για την παραχώρηση του Ραφίνια, έως το τέλος της τρέχουσας σεζόν, με τη μορφή δανεισμού.

Τον Οκτώβριο του 2020, η Παρί Σεν Ζερμέν προχώρησε στην απόκτηση του Ραφίνια από την Μπαρτσελόνα, ως ελεύθερο.

Ωστόσο δεν κατάφερε ποτέ να κερδίσει την εμπιστοσύνη ούτε του Τόμας Τούχελ αλλά ούτε και του Μαουρίτσιο Ποτσετίνο, με αποτέλεσμα να καταγράψει μόλις 39 συμμετοχές.

Η Ρεάλ Σοσιεδάδ βλέποντας την πορεία του Ραφίνια στους Παριζιάνους, χτύπησαν την πόρτα της γαλλικής ομάδας για την απόκτηση του με τη μορφή δανεισμού, έως το τέλος της τρέχουσας σεζόν, χωρίς οψιόν αγοράς.

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν γρήγορα κι έτσι ο 28χρονος Βραζιλιάνος χαφ επιστρέφει στην Ισπανία, αυτή τη φορά για να φορέσει τη φανέλα της Σοσιεδάδ, να περάσει ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια να βάλει την υπογραφή του στο νέο συμβόλαιο.

