Λαπόρτα: «Δεν χαιρετηθήκαμε με τον Μέσι, αλλά χαίρομαι γι' αυτόν»

Ο Τζουάν Λαπόρτα, εξέφρασε τη χαρά του για κατάκτηση της 7ης Χρυσής Μπάλας από τον Λιονέλ Μέσι, τονίζοντας ωστόσο ότι δεν αντάλλαξε ούτε κουβέντα με τον Αργεντινό αστέρα.

Ο Λιονέλ Μέσι πρόσθεσε ακόμη μία Χρυσή Μπάλα στη συλλογή, φτάνοντας συνολικά τις επτά και αυξάνοντας παράλληλα τη διαφορά από τον Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος μετράει πέντε.

Μετά το τέλος της τελετής, ο πρόεδρος της Μπαρτσελόνα, Τζουάν Λαπόρτα, που παρευρέθηκε στο γκαλά για να δει τον Πέδρι να τιμάται με το βραβείο Κοπά, αναφέρθηκε στο σπουδαίο επίτευγμα του Λιονέλ Μέσι, εκφράζοντας την χαρά του.

