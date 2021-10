Μέσι: Πρώτη φορά μετά από 16 χρόνια δίχως γκολ στο πρωτάθλημα μπαίνοντας στον Νοέμβριο! (vid)

Η μετάβαση από τη Μπαρτσελόνα στο Παρίσι φαίνεται ότι έχει ζορίσει τον Λιονέλ Μέσι που ακόμα ψάχνει το πρώτο του γκολ στο πρωτάθλημα και του συμβαίνει κάτι που είχε να βιώσει 16 χρόνια!

Ο Αργεντινός σούπερ σταρ της Παρί Σεν Ζερμέν ναι μεν έχει βρει το δρόμο για τα δίχτυα στο Champions League με τη νέα του ομάδα και μάλιστα το έκανε και απέναντι στον Πεπ Γκουαρδιόλα, ωστόσο, στην Ligue1 τα έχει βρει πιο σκούρα.

Προσπαθεί, ακόμα μαθαίνει τους Μπαπέ και Νεϊμάρ προκειμένου να έχουν όλοι μαζί μια αρμονική συνεργασία που θα βγάλει κερδισμένη την ομάδα, ωστόσο, ακόμα δεν έχει καταφέρει να σκοράρει στο νέο πρωτάθλημα που συμμετέχει και που τον έστειλε η ζωή και η καριέρα του μετά το κεφάλαιο της Μπαρτσελόνα.

Είναι η πρώτη φορά έπειτα από 16 χρόνια που ο Μέσι θα μπει στον Νοέμβριο δίχως να έχει σκοράρει στη Λίγκα στην οποία συμμετέχει.

Την σεζόν 2005-2006 στη Βαρκελώνη, στα πρώτα χρόνια της μαγικής του παρουσίας στα γήπεδα, ο Αργεντινός είχε κάνει υπομονή μέχρι και τις 27 του Νοέμβρη για να χριστεί σκόρερ και το είχε κάνει με γκολ σε μια άνετη επικράτηση της Μπαρτσελόνα επί της Ράσινγκ Σανταντέρ με το τελικό 4-1.

