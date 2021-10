Βίοι αντίθετοι: Ο Κούμαν δέχτηκε επίθεση και ο Σόλσκιερ υπέγραφε αυτόγραφα μετά τις ήττες στα ντέρμπι (vids)

Εντελώς… διαφορετικά έζησαν τις ήττες τους ο Ρόναλντ Κούμαν και ο Ολε Γκούναρ Σόλσκιερ στα μεγάλα ντέρμπι της Κυριακής σε Ισπανία και Αγγλία.

Η Μπαρτσελόνα μετά από άλλη μία κακή εμφάνιση, έχασε το Clasico από την Ρεάλ με 2-1 μέσα στο Καμπ Νου. Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ διαλύθηκε την ίδια ώρα από την Λίβερπουλ με 5-0 μέσα στο Old Trafford.

Και στις δύο περιπτώσεις, οι προπονητές των ηττημένων (Κούμαν, Σόλσκιερ) εδώ και καιρό δέχονται σκληρή κριτική από τα ΜΜΕ και τα σενάρια για την αποχώρησή τους πριν ολοκληρωθεί η σεζόν, έχουν αρχίσει από νωρίς.

Ωστόσο, τις ήττες τους χθες της έζησαν εντελώς διαφορετικά μετά το τέλος των δύο ντέρμπι σε La Liga και Premier League.

Ο Κούμαν όταν έφευγε από το γήπεδο περικυκλώθηκε από οπαδούς της Μπαρτσελόνα οι οποίοι τον γιούχαραν και ζητούσαν να φύγει. Μάλιστα κάποιοι χτυπούσαν τα παράθυρα του αυτοκινήτου, ενώ ένας έκατσε μπροστά και έβγαζε σέλφι!

Ο Ολλανδός τεχνικός κατάφερε να ξεφύγει και σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Ισπανία, ήταν σε έξαλλη κατάσταση καθώς στο αυτοκίνητο βρισκόταν και η γυναίκα του και είχε πανικοβληθεί. Φέρεται μάλιστα να ήταν εξοργισμένος με τους οπαδούς, λέγοντας πως δεν έχει ξαναζήσει τέτοιου είδους καταστάσεις στην καριέρα του.

Την ίδια ώρα στο Μάντσεστερ, ο Σόλσκιερ που έκανε λόγο για την δυσκολότερη στιγμή στην προπονητική του καριέρα, δέχτηκε αποδοκιμασίες, ωστόσο έξω από το γήπεδο η κατάσταση ήταν εντελώς διαφορετική. Μπορεί η 5αρα από την Λίβερπουλ να ήταν ένα ηχηρό χαστούκι, αλλά οπαδοί της ομάδας πήγαν να τον δουν και να βγάλουν φωτογραφίες μαζί του ή να πάρουν ένα αυτόγραφο.

Even after - in his own words - being at “rock bottom” today, Ole Gunnar Solskjaer is still outside signing autographs at Old Trafford pic.twitter.com/MITrCg4Yzt