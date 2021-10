Κούμαν: Φεύγει μόνο αν η Μπαρτσελόνα δεν προκριθεί στους «16» του Champions League

Παρά την ήττα στο «Clasico» από την Ρεάλ Μαδρίτης με 2-1, οι άνθρωποι της Μπαρτσελόνα εξακολουθούν να πιστεύουν στον Ρόναλντ Κούμαν.

Η Μπαρτσελόνα γνώρισε τρίτη σερί ήττα από τη Ρεάλ Μαδρίτης, αρνητικό ρεκόρ που πιστώνεται ο Ολλανδός τεχνικός, o οποίος ναι μεν έχει την εμπιστοσύνη της διοίκησης, αλλά όχι και του κόσμου των «μπλαουγκράνα». Μάλιστα, μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Κούμαν δέχθηκε επίθεση από μερίδα οπαδών της Μπαρτσελόνα κατά την αποχώρησή του με το αυτοκίνητο από το «Καμπ Νόου».

Ο 58χρονος τεχνικός δεν διανύει και τις καλύτερες του ημέρες στη Βαρκελώνη. Παρά το γεγονός ότι στην Ισπανία αναφέρουν ότι θα έπρεπε να έχει μαζέψει τα πράγματα του εδώ κι αρκετό καιρό και να αποχωρήσει από τους «μπλαουγκράνα», ο ίδιος δεν φαίνεται ότι επηρεάζεται από τα Μέσα και τα όσα γράφονται γι' αυτόν.

Σύμφωνα όμως με το «Catalunya Ràdio» οι ιθύνοντες του ισπανικού συλλόγου εξακολουθούν να στηρίζουν τον Κούμαν, άλλά όχι για πολύ. Οπως αναφέρει ο ισπανικός ραδιοφωνικός σταθμός, σε περίπτωση που η Μπαρτσελόνα, δεν καταφέρει να πάρει την πρόκριση για τους «16» του Champions League, τότε θα λυθεί και συνεργασία του Ολλανδού με τον σύλλογο. Οι Καταλανοί, έπειτα από τρεις αγωνιστικές στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, βρίσκονται στην 3η θέση της βαθμολογίας, με 3 βαθμούς έχοντας μόλις 1 νίκη και 2 ήττες και στις 2 Νοεμβρίου φιλοξενούνται στο Κίεβο από την Ντιναμό.

