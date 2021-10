Σκόουλς: Είχε προβλέψει ότι η Γιουνάιτεντ θα δεχθεί τέσσερα γκολ στο ημίχρονο από την Λίβερπουλ (vid)

Ο Πολ Σκόουλς είχε προβλέψει πως αν η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ παρουσιάσει την ίδια εικόνα που είχε με την Αταλάντα, κόντρα στην Λίβερπουλ, τότε θα δεχθεί τέσσερα γκολ στο πρώτο ημίχρονο.

Πριν από μερικές ημέρες η Γιουνάιτεντ είχε κάνει την ανατροπή κι είχε επικρατήσει με 3-2 της Αταλάντα στο «Ολντ Τράφορντ» για την 3η αγωνιστική των ομίλων του Champions League.

Βέβαια, τότε ο 46χρονος θρύλος των «κόκκινων διαβόλων», Πολ Σκόουλς δεν είχε ενθουσιαστεί με τη νίκη και είχε σημειώσει πως η Γιουνάιτεντ δεν έμοιαζε με ομάδα, τονίζοντας πως αν αντιμετώπιζε μία πιο δύσκολη αντίπαλο, το αποτέλεσμα δεν θα ήταν το ίδιο στο φινάλε της αναμέτρησης.

Ο Σκόουλς στις δηλώσεις του τότε είχε εκφράσει μάλιστα και τις ανησυχίες του για το ματς απέναντι στη Λίβερπουλ, λέγοντας πως αν η ομάδα του Σόλσκιερ, παρουσιάσει την ίδια εικόνα κόντρα στους «Reds», τότε θα δεχτεί τέσσερα γκολ στο πρώτο ημίχρονο. Οπως κι έγινε!

«Είμαι ενθουσιασμένος, αλλά εκείνο το πρώτο ημίχρονο απλά δεν το απόλαυσα. Νομίζω ότι αν έπαιζαν με καλύτερη ομάδα θα είχαν εξαφανιστεί. Αυτό το πρώτο μέρος ήταν ανησυχητικό. Δεν έμοιαζαν με ομάδα, δεν είχαν ενότητα, αυτό ήταν ένα ανησυχητικό σημάδι.

Μπορούν να παίξουν έτσι με τη Λίβερπουλ; Ποτέ σε ένα εκατομμύριο χρόνια. Μπορείς να παίξεις έτσι με τη Μάντσεστερ Σίτι; Μπορείς να παίξεις έτσι με μια κορυφαία ομάδα του Champions League; Δεν θέλω να ακούγομαι ξενέρωτος, αλλά αυτό το πρώτο ημίχρονο με ανησύχησε πολύ.

Το πρώτο ημίχρονο (κόντρα στην Αταλάντα), η Γιουνάιτεντ είχε δύο παίκτες μεσοεπιθετικούς που έπαιζαν μόνοι τους και αν το κάνει αυτό κόντρα στη Λίβερπουλ, θα μείνει δεχθεί τέσσερα γκολ στο ημίχρονο», είχε δηλώσει τότε, ο παλαίμαχος μέσος της Αγγλίας στο BT Sport.

