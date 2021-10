Κούμαν: «Κέρδισα δύο ημέρες ηρεμίας»

Ο Ρόναλντ Κούμαν εμφανίστηκε… ανακουφισμένος από τη νίκη της ομάδας του επί της Βαλένθια.

Η Μπαρτσελόνα κέρδισε με 3-1 την Βαλένθια και η ηρεμία επέστρεψε, τουλάχιστον στα αποδυτήρια, για λίγα 24ωρα.

Την ώρα που ο σύλλογος δεν έβγαλε απόφαση για δανειοδότηση, η ομάδα πήρε βαθιά βαθμολογική ανάσα με τη νίκη της επί των «νυχτερίδων» με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Φατί.

Η νίκη αυτή ήρθε με ανατροπή μάλιστα και έδωσε μια ανάσα και στον προπονητή της, Ρόναλντ Κούμαν, που κάθεται σε «ηλεκτρική» καρέκλα.

«Υπάρχουν όμορφα πράγματα στο ποδόσφαιρο και πάντα είναι ωραίο να κερδίζεις. Έχω δύο μέρες ηρεμίας μπροστά μου μέχρι το επόμενο παιχνίδι και θέλω να τις εκμεταλλευτώ», παραδέχτηκε ο Κούμαν.

«Θα πρέπει και την Τετάρτη απέναντι στη Ντιναμό Κιέβου να δείξουμε ανάλογο πρόσωπο. Είναι ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι για μας» τόνισε ο Ολλανδός τεχνικός, καθώς η ομάδα του μετρά δύο ήττες σε ισάριθμα ματς και οποιαδήποτε γκέλα με την Ντιναμό θα την βάλει σε κίνδυνο να μείνει πολύ πρόωρα εκτός συνέχειας στην Ευρώπη.

