Ρεάλ: Επανέρχεται το καλοκαίρι για τον Πογκμπά

Στο στόχαστρο της Ρεάλ Μαδρίτης φαίνεται πως έχει μπει ξανά ο Πολ Πογκμπά, ενόψει της καλοκαιρινής μεταγραφικής περιόδου.

Ο Πολ Πογκμπά βρίσκεται στα καλύτερά του κι αυτό αποδεικνύεται και μέσα από τα παιχνίδια του. Στο πρόσφατο τελικό του Nations Legaue, κόντρα στην Ισπανία, ήταν εντυπωσιακός με αποτέλεσμα να ελκύσει ξανά το ενδιαφέρον των ανθρώπων της Ρεάλ.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η «AS», οι Μαδριλένοι αναθέρμαναν το ενδιαφέρον τους για τον Γάλλο μέσο. Αλλωστε οι «μερένγκες» βρίσκονται σε μια διαδικασία ανανέωσης της μεσαίας τους γραμμής, μιας και οι Κασεμίρο, Μόντριτς και Κρόος, χρειάζονται ανάσες.

Το συμβόλαιο του Πογκμπά από την άλλη ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2022 με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με το μέλλον του να φαντάζει αβέβαιο. Ο Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ έχει επαναλάβει αρκετές φορές ότι ο 28χρονος μέσος είναι από τους βασικούς πυλώνες της ομάδας, ωστόσο ο ίδιος έχει αρχίζει και εξετάζει το ενδεχόμενο αποχώρησης του από τους «κόκκινους διαβόλους».

🚨 Real Madrid reactivates its interest in Paul Pogba following his great performances in the Nations League. @diarioas pic.twitter.com/FGiK7ynDZq