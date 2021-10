Ρεάλ Μαδρίτης: Η «βασιλική» τριάδα μπροστά στη δύση της

Η ανατολή και η δύση μιας αδιόρατης αυτοκρατορίας. Η εμβληματική μεσαία γραμμή της Ρεάλ Μαδρίτης πνέει τα λοίσθια και οι Κρόος, Μόντριτς, Κασεμίρο βλέπουν την υστεροφημία τους να σφραγίζεται στο χρονοντούλαπο της ιστορίας.

«Το να είσαι βασιλιάς είναι ηλίθιο. Αυτό που πραγματικά μετράει είναι να δημιουργήσεις ένα βασίλειο». Η αρχική αντίδραση στο γνωμικό του Γάλλου συγγραφέα, Αντρέ Μαλρώ, συνοδεύεται από καχυποψία. Πως θα μπορούσε άλλωστε να αληθεύει; Η φωτογραφία όμως μιας εκ των πιο εμβληματικών τριάδων στην ιστορία του ποδοσφαίρου να πανηγυρίζει αγκαλιά με το βαρύτιμο τρόπαιο δεν αφήνει και πολύ χώρο για αμφισβήτηση. Οι ίδιοι άλλωστε δεν ήταν ποτέ βασιλιάδες. Καμία φιλαυτία, κανένας κομπασμός δεν τους χαρακτήριζε καθ' όλη τη διάρκεια της καριέρας τους. Εκείνοι έκαναν απλά τη δουλειά τους, για πολλά χρόνια κρυμμένοι στις σκιές. Έχτιζαν μια δυναστεία, ένα βασίλειο χωρίς δικαίωμα κληρονομιάς στο θρόνο.

Την περίοδο 2016-2018 η Ρεάλ Μαδρίτης έγραφε ιστορία. Τρεις συνεχόμενες φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης, αμέτρητες νίκες απέναντι σε ευρωπαϊκά μεγαθήρια και ένα ρεκόρ που δεν είχε σημειωθεί ποτέ στη διοργάνωση από τότε που μετονομάστηκε σε Champions League. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν σταματούσε να βρίσκει δίχτυα, ενώ ο Ζινεντίν Ζιντάν εδραίωνε όλο και περισσότερο στη συνείδηση του κόσμου το στάτους του ως μέλος της προπονητικής ελίτ. Όλοι τους απολάμβαναν τον θρόνο σε ένα ξένο βασίλειο. Μια αυτοκρατορία που είχε δομηθεί από τρεις ποδοσφαιριστές που άργησαν επιδεικτικά να λάβουν την αναγνώριση. Για τους Μόντριτς, Κροος και Κασεμίρο όμως η δόξα είναι παραπλανητική. Ποτέ δεν την κυνήγησαν, ποτέ δεν ακούστηκε ο παραμικρός υπόκωφος καγχασμός για τα επιτεύγματά τους. Εξάλλου εκείνοι επεδίωκαν μια διαφορετική αναγνώριση.

Κι αυτό γιατί οι τρεις τους βρήκαν έναν διαφορετικό χώρο να διανθίσουν. Εκείνον της... μουσικής. Τα κοσμητικά επίθετα άπλετα. Μαέστροι του παιχνιδιού, μετρονόμοι του ρυθμού των Μαδριλένων, επικεφαλής μια ποδοσφαιρικής ορχήστρας είναι μόνο μερικές από τις εκφράσεις που έχουν γραφτεί όλα αυτά τα χρόνια κατά τη διάρκεια της αυτοκρατορίας τους. Η αρμονική μελωδία όμως που έβγαζαν στον αγωνιστικό χώρο με την πάροδο του χρόνου έχει εξελιχθεί σε έναν ασύμμετρο θόρυβο, με τις πρώτες αμφιβολίες για την ποιότητα της εμβληματικής μεσαίας γραμμής να ακούγονται για πρώτη φορά το 2019.

Η Ρεάλ Μαδρίτης προερχόταν από την χειρότερη σεζόν των τελευταίων χρόνων και ο Ζιντάν επέστρεφε για να την επαναφέρει στην κορυφή. Τότε όμως πρωτοεμφανίστηκε μια πρωτάκουστη απαίτηση. «Η Ρεάλ οφείλει να αφήσει πίσω της την παλιά φρουρά, οι ρυθμοί του ποδοσφαίρου αλλάζουν» αναφερόταν όλο και πιο συχνά, αλλά σχεδόν ενοχικά στον ισπανικό Τύπο. Παρά τα σκαμπανεβάσματα, η πρώτη σεζόν επιστροφής του Ζιζού στους Μερέγχες στέφεται με επιτυχία, λόγω της κατάκτησης του πρωταθλήματος. Μερικούς μήνες αργότερα όμως τα πράγματα ήταν διαφορετικά. Η «Βασίλισσα» μένει εκτός στόχων, δεν κατακτά κανένα τρόπαιο, την ώρα που η La Liga βρίσκεται αντιμέτωπη με μια πρωτόγνωρη υποβάθμιση.

Η αναμέτρηση απέναντι στην Τσέλσι στο «Stamford Bridge» ήταν το σημείο καμπής. Το τελευταίο προπύργιο για το «άβατο» της αμφιβολίας είχε πέσει οριστικά. Μετά το φινάλε του ματς και τον αποκλεισμό από τη συνέχεια του Champions League, τα ισπανικά media εκτόξευσαν μύδρους κατά της Μαδριλένικης μεσαίας γραμμής. Και η αλήθεια είναι πως πράγματι το άλλοτε εμβληματικό κέντρο της Βασίλισσας έμοιαζε μια ταχύτητα κάτω σε σύγκριση με τους Μπλε. Οι Λονδρέζοι έσπαγαν με άνεση την πρέσινγκ, έμοιαζαν ένα γκρουπ αεικίνητων ποδοσφαιριστών μπροστά σε ξεζουμισμένους βετεράνους στις μονομαχίες με τους Μόντριτς - Κροος και απέδειξαν πως η αμεσότητα και ο γρήγορος ρυθμός είναι το μέλλον του ποδοσφαίρου.

