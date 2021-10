Μπαρτσελόνα: Εχει μόλις ένα σουτ εντός εστίας σε 180 αγωνιστικά λεπτά!

Από το κακό στο χειρότερο πηγαίνει η Μπαρτσελόνα του Ρόναλντ Κούμαν, καθώς σε 180' έχει μόλις ένα σουτ στον στόχο!

Οι «μπλαουγκράνα» βρίσκονται σε δύσκολη θέση μετά τη νέα ήττα που γνώρισαν στο πρωτάθλημα, αυτή τη φορά από την Ατλέτικο στο «Μετροπολιτάνο», με 2-0. Βέβαια, παρά το γεγονός ότι στην Ισπανία θεωρούν «τελειωμένο» τον Ρόναλντ Κούμαν, ο ίδιος δεν είναι διατεθειμένος να αποχωρήσει από τον πάγκο της Μπαρτσελόνα.

Στον αγώνα με τους «ροχιμπλάνκος», το συγκρότημα του Ολλανδού τεχνικού αντιμετώπισε αρκετές δυσκολίες προκειμένου να φτάσει στην αντίπαλη περιοχή κι αυτό αποτυπώνεται κι από τους αριθμούς, καθώς οι ποδοσφαιριστές της Μπαρτσελόνα, είχαν μόλις μία τελική στο στόχο. Ο Γκάβι έκλεψε την μπάλα, έδωσε στον Κουτίνιο, ο οποίος έκανε και το σουτ, αλλά η προσπάθειά του κατέληξε κατευθείαν στην αγκαλιά του Γιαν Όμπλακ.

Επειτα από τον αγώνα με την Μπενφίκα την περασμένη εβδομάδα για το Champions League και ύστερα από αυτόν απέναντι στην Ατλέτικο, οι Καταλανοί μετράνε ένα σουτ εντός εστίας σε 180 αγωνιστικά λεπτά!

• Barcelona have managed just one shot on target in the last two matches vs Benfica and Atlético Madrid.



• Young Gavi won the ball back, made a great run and passed to Coutinho who was in an excellent position to score but his shot was straight at Oblak.



Via: @sport pic.twitter.com/SY48eMNLSU