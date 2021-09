Μπενζεμά: Εφτασε τα 200 γκολ με την Ρεάλ και γράφει ιστορία (pic & vid)

Συνεχίζει να γράφει ιστορία με τη φανέλα της Ρεάλ, ο Καρίμ Μπενζεμά, ο οποίος έχει ξεκινήσει φουριόζος τη φετινή σεζόν.

Ο Γάλλος επιθετικός έχει πάρει από το χέρι την Ρεάλ και την οδηγεί σε νίκες. Πλέον με τα δύο τέρματα που πέτυχε απέναντι στην Μαγιόρκα, έφτασε τα 8 στο σύνολο στη φετινή La Liga. Εκτός όμως από τα γκολ, συνεισφέρει και στη δημιουργία τους, καθώς έχει μοιράσει 7 ασίστ. Αυτό σημαίνει ότι έχει αναμειχθεί σε 15 τέρματα των Μαδριλένων, έως τώρα.

Αυτός είναι και οι μεγαλύτερος αριθμός συμμετοχής σε γκολ μετά από 6 αγωνιστικές του πρωταθλήματος, κατά τη διάρκεια του 21ου αιώνα.

Ο Μπενζεμά είναι ο κορυφαίος σκόρερ σε κάθε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, μιας και κανένας άλλος ποδοσφαιριστής δεν έχει σκοράρει περισσότερα τέρματα, όσο ο Γάλλος φορ των «μερένγκες». Το σημαντικότερο όμως όλων είναι ότι ο 33χρονος άσος, έφτασε τα 200 τέρματα με την «Βασίλισσα» στο πρωτάθλημα και έγινε ο 10ος παίκτης στην ιστορία της La Liga που καταφέρνει να πετύχει κάτι ανάλογο.

Eight goals and seven assists in six games. Karim Benzema is bossing La Liga this season 💪 pic.twitter.com/D9GaPcpr8O

200 - @realmadriden striker Karim @Benzema has scored his 200th goal in @LaLigaEN, becoming the 10th player to reach that milestone in the competition’s history. Milestone. pic.twitter.com/tNKGG2xApd