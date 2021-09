Καρβαχάλ: Εκτός για ένα μήνα ο Ισπανός

Ακόμη ένας τραυματισμός για τον Ντάνι Καρβαχάλ, o οποίος αποχώρησε από το «Μεστάγια» με πρόβλημα στην κνήμη και πλέον τίθεται εκτός αγωνιστικής δράσης για τουλάχιστον ένα μήνα.

Τέλος δεν έχουν οι τραυματισμοί για τον Ντάνι Καρβαχάλ.

Ο δεξιός οπισθοφύλακας της Ρεάλ Μαδρίτης αποχώρησε με πρόβλημα από την αναμέτρηση των Μερέγχες με τη Βαλένθια και οι εξετάσεις που υποβλήθηκε κατέδειξαν πως θα χρειαστεί να μείνει μακριά από των αγωνιστική δράση για περίπου ένα μήνα.

Παρά τις αρχικές εκτιμήσεις που τον ήθελαν να τίθεται νοκ άουτ για δυο εβδομάδες, τα αποτελέσματα των εξετάσεων έδειξαν πως ο τραυματισμός του στην κνήμη είναι πιο σοβαρός απ΄ ό,τι αναμενόταν.

Πλέον η επιστροφή του αναμένεται για μετά την διακοπή των εθνικών ομάδων, με τους Μερέγχες πάντως να έχουν προβληματιστεί έντονα για τα αλλεπάλληλα προβλήματα που εμφανίζει τα τελευταία χρόνια ο Ισπανός.

🚨| Dani Carvajal will be OUT for a month. @marca #rmalive