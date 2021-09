Μπαρτσελόνα: Έκλεισε τη σεζόν με «χασούρα» 481 εκατ. ευρώ

Απώλειες που αγγίζουν τα 500 εκατομμύρια ευρώ ανακοίνωσε η Μπαρτσελόνα για τη σεζόν 2020/2021. Πάνω από 750 εκατομμύρια το φετινό μπάτζετ των Μπλαουγράνα.

Με τεράστιες απώλειες που αγγίζουν τα 500 εκατομμύρια ευρώ κλείνει τον προϋπολογισμό για την σεζόν 2020-2021 η Μπαρτσελόνα.

Οι συνθήκες που επέβαλλε ο κοροναϊός καθ΄όλη τη διάρκεια του έτους δεν άφησαν ανεπηρέαστους τους ευρωπαϊκούς γίγαντες και η Μπαρτσελόνα ειδικά δεν θα μπορούσε να αποτελεί εξαίρεση.

Όπως ανακοινώθηκε και επίσημα, ο σύλλογος έκλεισε το οικονομικό έτος με «χασούρα» ύψους 481 εκατομμυρίων ευρώ με τους Μπλαγκρουάνα παράλληλα να γνωστοποιούν και το μπάτζετ για τη φετινή σεζόν.

Παρά τα οικονομικά προβλήματα που ταλανίζουν το σύλλογο τελικά η διοίκηση κατάφερε να εγκρίνει μπάτζετ ύψους 768 εκατομμυρίων ευρώ για τη σεζόν 2021/2022.

Official: The Board of Directors has approved the closure of the financial year of the 2020/21 season, with losses of 481 million euros. An operating income budget for the 2021/22 season of 765 million euros has also been approved. [fcb]