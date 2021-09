Ρεάλ: Σάλος με ρατσιστικό σχόλιο από δημοσιογράφο για τον Καμαβινγκά (vid)

Εντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει ένα ρατσιστικό σχόλιο Ισπανίδας δημοσιογράφου κατά την παρουσίαση του Εντουάρντο Καμαβινγκά στην Ρεάλ.

Το 18χρονο «παιδί-θαύμα» παρουσιάστηκε κι επίσημα την Πέμπτη (09/11) από την Ρεάλ, η οποία τον έκανε δικό της μέχρι το 2027.

Ωστόσο, ένα άσχημο περιστατικό έλαβε χώρα κατά την παρουσίαση του Γάλλου μέσου. Συγκεκριμένα, καλεσμένη γνωστής αθλητικής εκπομπής σχολίασε με απρεπή τρόπο το χρώμα του, Εντουάρντο Καμαβινγκά, νομίζοντας πως το μικρόφωνο της εκείνη τη στιγμή ήταν κλειστό.

«Αυτός ο τύπος είναι πιο σκούρος από το κοστούμι του», είπε χαρακτηριστικά, με αποτέλεσμα να ακουστεί στον αέρα της εκπομπής και στη συνέχεια να προκληθεί θύελλα αντιδράσεων.

Αμέσως μετά τον χαμό η δημοσιογράφος, Λορένα Γκονζάλεθ, μέσω των social media, απολογήθηκε για την πράξη της.

«Το σχόλιο μου που έγινε χωρίς να δείχνω έλλειψη σεβασμού στον παίκτη, ήταν σίγουρα ατυχές. ήταν μια σύγκριση που θα μπορούσα να είχα κάνει για κάθε άνθρωπο, κάθε χρώματος. Ωστόσο, σε καιρούς περίεργους και δύσκολους, τα Μέσα έχουν μεγαλύτερη ευθύνη να βοηθήσουν στην μάχη κατά του ρατσισμού και της ανισότητας».

This is what Lorena Gonzalez on Camavinga’s signing for Madrid : “This guy is blacker than his suit, huh? “ Racist or not, why even think of making that comment? She got arrested… pic.twitter.com/8HFQYwXhAt

Journalist Lorena Gonzalez is arrested for racial words against Camavinga.



She said" This guy looks black than the suit he is wearing"



C'mon ma'am, he is just a teenager but you are a mature journalist. How can be so racist. Hope for 6 month prison pic.twitter.com/GZBxMt3RJI