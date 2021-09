Μπαρτσελόνα: Ο Λαπόρτα προσπάθησε να αποκτήσει τον Νεϊμάρ πριν την αποχώρηση του Μέσι (pic)

Ο Τζουάν Λαπόρτα προσπάθησε, λίγο πριν φύγει ο Λιονέλ Μέσι από την Μπαρτελόνα, να αποκτήσει τον Νεϊμάρ από την Παρί Σεν Ζερμέν.

Από τη μέρα που ανέλαβε τα ηνία της ομάδας, ο Λαπόρτα είχε έναν και μεγάλο στόχο. Να πείσει τον Νεϊμάρ, να επιστρέψει στο «Καμπ Νόου» και να αγωνιστεί ξανά με τα χρώματα της Μπαρτσελόνα.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει το «El Món a RAC1», ο ισχυρός άνδρας των «μπλαουγκράνα», λίγες ημέρες αφότου ανέλαβε την προεδρία του συλλόγου, έστειλε δύο ανθρώπους της διοίκησης στο Παρίσι, προκειμένου να ξεκινήσουν συζητήσεις με τον Νεϊμάρ.

Από την πλευρά του ο 29χρονος Βραζιλιάνος επιθετικός, ομολόγησε στους απεσταλμένους του Λαπόρτα, ότι επιθυμία και του ίδιου ήταν να επιστρέψει στο «Καμπ Νόου», προκειμένου να αγωνιστεί ξανά στο πλευρό του Λιονέλ Μέσι.

Ωστόσο, η υπόθεση δεν προχώρησε και η επιστροφή του Νεϊμάρ δεν έγινε ποτέ, καθώς όπως αναφέρει το εν λόγω δημοσίευμα, άνθρωποι της Παρί μετέφεραν 20 εκατομμύρια ευρώ στον τραπεζικό λογαριασμό του πατέρα του Βραζιλιάνου άσου, για να πειστεί ο «Νεϊ» και να παραμείνει στην ομάδα.

Συν τοις άλλοις οι Παριζιάνοι κατάφεραν να εκπληρώσουν και την επιθυμία του παίκτη, αποκτώντας τον πολύ καλό του φίλο, Μέσι.

