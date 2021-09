Εντουάρντο Καμαβινγκά: Από την μετανάστευση στο απόλυτο όνειρο με την Ρεάλ (pics & vid)

Το 18χρονο wonderkid, Εντουάρντο Καμαβινγκά χρειάστηκε από μικρή ηλικία να μεταναστεύσει προκειμένου να αποφύγει τους πολέμους και να ζήσει μια καλύτερη ζωή και σήμερα να κάνει περήφανους τους γονείς του, παίζοντας ποδόσφαιρο για την Ρεάλ Μαδρίτης.

Μπορεί να διανύει το 18ο έτος της ηλικίας του, ωστόσο ο Εντουάρντο Καμαβινγκά έχει καταφέρει να ξεχωρίσει από τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές της ηλικίας του, χάρη στις ικανότητες και το ταλέντο που διαθέτει. Το «αστεράκι» της Ρεάλ, πλέον, έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στις Ακαδημίες της CF2L. Μια ομάδα η οποία βρίσκεται στο La Chapelle-Janson της Γαλλίας και συγκεντρώνει μερικούς από τους πιο ταλαντούχους παίκτες των γύρω περιοχών. Γι’ αυτό και oι άνθρωποι του συλλόγου θέλοντας να τιμήσουν τον Καμαβινγκά, έδωσαν το όνομά του στο γήπεδο όπου ο ίδιος ξεκίνησε το ποδόσφαιρο.

Πριν όμως ξεκινήσει το ταξίδι του στον χώρο του ποδοσφαίρου οπέρασε. Γεννήθηκε το 2002 στην Ανγκόλα και χρειάστηκε να νιώσει στο συναίσθημα της μετανάστευσης από πολύ νωρίς. Ονταςο Γάλλος μέσος της Ρεάλ πλέον, χρειάστηκε ναστηνγια ένα καλύτερο μέλλον και μακριά από. Εκεί όμως τα πράγματα δεν ήταν όπως ενδεχομένως θα περίμεναν, καθώς έπρεπε να ζήσουν στους δρόμους και να κοιμούνται σε παγκάκια στην Λιλ, μέχρι η οικογένεια του, να λάβει την βοήθεια των κοινωνικών υπηρεσιών. Μετά από αρκετές ημέρες ταλαιπωρίας, κατέληξαν να μείνουν στην, η οποία είναι 50 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της. Εκεί ο μικρός Εντουάρντο άρχισε να κάνει τις πρώτες του φιλίες με παιδιά της ηλικίας του και να παίζει με τρύπιες μπάλες και κουτάκια αναψυκτικών σετης γειτονιάς του. Η μητέρα του, έβλεπε κάθε φορά τοννα γυρνάει με ματωμένα πόδια και σχισμένα ρούχα. Βλέποντας την αγάπη του για το ποδόσφαιρο, οι γονείς του αποφάσισαν να τον γράψουν στην τοπική ομάδα Ντραπό. Παίζονταςσε χορτάρι πλέον και όχι σε χώμα, ο Εντουάρντο είχε θέσει ως στόχο από πολύ μικρός, μια μέρα να γίνει ο απόλυτος σταρ.

Η Ρεν είχε στείλει ανθρώπους στις εγκαταστάσεις της Ντραπό προκειμένου να παρακολουθήσουν νεαρούς ποδοσφαιριστές ώστε να τους εντάξουν στο ρόστερ της ομάδας. Ενας από αυτούς ήταν και ο Καμαβινγκά. Η εξέλιξη όμως της υπόθεσης δεν ήταν και η καλύτερη για τον παίκτη. Κι αυτό διότι μια μέρα ξέσπασε φωτιά στο σπίτι του 13χρονου, τότε, με αποτέλεσμα να γίνουν στάχτη διαβατήρια, προσωπικά αντικείμενα και έγγραφα, τα οποία έμελλε να σταθούν εμπόδιο για να πάρει τη γαλλική υπηκοότητα. Παρά τα εμπόδια που παρουσιάστηκαν τελικά η Ρεν κατάφερε να τον αποκτήσει λίγους μήνες αργότερα, μετά την καταστροφή. Φτάνοντας στα 15 έτη της ηλικίας του, ο Γάλλος άσος κατάφερε να κερδίσει με το «καλημέρα» τους ανθρώπους της Ρεν και να τους δικαιώσει για την επιλογή τους.

⚽️Eduardo @Camavinga is making headlines as one of Europe's hottest young talents 💥



But did you know that he was born in a refugee camp?pic.twitter.com/hOf1nfSUCV