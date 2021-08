Το πρωτοσέλιδο της Mundo με Ντεπάι που... απαντά στον Μέσι: «Εδώ είναι Μπάρτσα» (pic)

Μετά την τεσσάρα στην πρεμιέρα επί της Σοσιεδάδ και το θετικότατο ντεμπούτο του Μέμφις Ντεπάι, η «Mundo Deportivo» δήλωσε πως «εδώ είναι Μπάρτσα» κι απάντησε έτσι στο μήνυμα του Λιονέλ Μέσι κατά την άφιξή του στο Παρίσι.

Η επόμενη ημέρα της Μπαρτσελόνα του Ρόναλντ Κούμαν, χωρίς τον Λιονέλ Μέσι και με τον Μέμφις Ντεπάι το βαρόμετρο στην επίθεση, ξεκίνησε άκρως αισιόδοξα. Νίκη με 4-2 κόντρα στη Σοσιεδάδ, με τον νεοαποκτηθέντα Ολλανδό να μη σκοράρει (2 γκολ και μία ασίστ ο Μπρέιθγουεϊτ) αλλά να είναι ορεξάτος και επιδραστικός με το... καλημέρα, δίνοντας αφορμή στη «Mundo Deportivo» για ένα «ηχηρό» πρώτο πρωτοσέλιδο στη μετά-Μέσι εποχή.

«Εδώ είναι Μπάρτσα», έγραψε η ισπανική εφημερίδα το πρωί της Δευτέρας, σε έναν παραλληλισμό με το μπλουζάκι που φορούσε ο Λέο καθώς χαιρετούσε για πρώτη φορά το κοινό της Παρί Σεν Ζερμέν στο αεροδρόμιο, που έγραφε «Εδώ είναι Παρίσι».

«Η νέα Μπάρτσα απάντησε στην πρόκληση της απουσίας του Μέσι με μια μεγάλη εμφάνιση και μια εντυπωσιακή νίκη», σχολίασε το έγκυρο Μέσο με έδρα τη Βαρκελώνη.

Mundo Deportivo’s headline this morning after Barcelona beat Real Sociedad without Leo Messi. pic.twitter.com/5M5oE73ll6