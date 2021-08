Το συγκινητικό «αντίο» του Μέσι στους συμπαίκτες του (vid)

Ο Λιονέλ Μέσι μετά τη συνέντευξη Τύπου που παρέθεσε παρέμεινε στην αίθουσα και αποχαιρέτησε ξεχωριστά τους πρώην πλέον συμπαίκτες του, που παρακολουθούσαν κι εκείνοι συγκινημένοι το «αντίο» του Αργεντινού άσου.

Ο 34χρονος επιθετικός αποτελεί και με τη βούλα παρελθόν από την Μπαρτσελόνα και την Κυριακή (08/08) αποχαιρέτησε με δάκρυα στα μάτια, μέσω συνέντευξης Τύπου, την αγαπημένη του ομάδα.

Μετά το τέλος της συγκινητικής ομιλίας του, ο Λιονέλ Μέσι παρέμεινε στην αίθουσα και αποχαιρέτησε ξεχωριστά όλους τους φίλους και τους συμπαίκτες που είχε όλα αυτά τα χρόνια, αγωνιζόμενος στους «μπλαουγκράνα».

Lionel Messi 🇦🇷 saying goodbye to the Barça squad. [@GironesDaniel] #FCBlive pic.twitter.com/PvVvjjNFb5