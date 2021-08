Αγουέρο: Δυσαρεστημένος λόγω Μέσι, ζήτησε να φύγει από την Μπαρτσελόνα (pic)

Αρνητικές είναι οι εξελίξεις οι οποίες έχουν προκύψει μετά το «διαζύγιο» με τον Μέσι, καθώς ο Σέρχιο Αγουέρο φέρεται να ζήτησε ην άμεση αποδέσμευσή του από την Μπαρτσελόνα.

Μπορεί να αποτελεί ένα από τα φετινά καλοκαιρινά μεταγραφικά αποκτήματα της Μπαρτσελόνα, όμως ο Σέρχιο Αγουέρο, έχει ξεκινήσει ήδη τις διαδικασίες με τους δικηγόρους του προκειμένου να αποχωρήσει από τον σύλλογο.

Τουλάχιστον αυτό αναφέρουν στην Ισπανία και συγκεκριμένα το «BETEVE», το οποίο τονίζει ότι ο Αργεντινός επιθετικός είναι δυσαρεστημένος με τις εξελίξεις γύρω από την υπόθεση του Λιονέλ Μέσι και έχει δώσει εντολή στους δικηγόρους του να ελέγξουν τους όρους του συμβολαίου του.

Αλλωστε ο Σέρχιο Αγουέρο εντάχθηκε στην Μπαρτσελόνα για να αγωνιστεί στο πλευρό του Λιονέλ Μέσι, αλλά όπως φαίνεται η επιθυμία του δεν θα γίνει ποτέ πραγματικότητα, μετά την απόφαση του «Λίο» να αποχωρήσει από τους Καταλανούς.

