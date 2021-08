Μέσι: Η πρώτη του μέρα στη Βαρκελώνη (pic)

Θυμάστε πώς ήταν ο Μέσι την πρώτη μέρα που πάτησε το πόδι του στη Βαρκελώνη;

Το 2000, πριν από 21 χρόνια ο Λιονέλ Μέσι, παιδάκι ακόμη πατάει το πόδι του στην πρωτεύουσα της Καταλωνίας. Μαζί του κι ο μπαμπάς του για να συζητήσουν σε ένα ξενοδοχείο κοντά στο Καμπ Νόου για τη μεταγραφή του.

Αυτήν τη μέρα θυμήθηκε κάποιος στο twitter επιλέγοντας να αναδείξει πώς ήταν τότε ο θρύλος των μπλαουγκράνα και πώς είναι σήμερα, που λέει «αντίο» έχοντας φτάσει στην κορυφή όντας ο κορυφαίος παίκτης στον κόσμο.

Messi’s first and last day at Camp nuo pic.twitter.com/knwpxJ8i5b