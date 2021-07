Μπενζεμά: Θετικός στον κορονοϊό, απομόνωση στη Λυών (vid)

Ο Καρίμ Μπενζεμά διαγνώστηκε θετικός στον κορονοϊό όπως ενημέρωσε επίσημα η Ρεάλ Μαδρίτης και απομονώνεται στην Λυών όπου βρίσκεται τις τελευταίες μέρες.

Ο Γάλλος στράικερ της Ρεάλ Μαδρίτης που επέστρεψε έπειτα από μια πενταετία και στην εθνική ομάδα της πατρίδας του για το φετινό Euro, διαγνώστηκε θετικός στον Covid-19 και παραμένει στην απομόνωση μέχρι να προκύψει αρνητικό τεστ.

Η «βασίλισσα» ενημέρωσε σχετικά για τον ποδοσφαιριστή που βρίσκεται στην Λυών όπου συνέχιζε τις διακοπές του μετά και τη συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και θα φύγει από εκεί μόλις αναρρώσει.

