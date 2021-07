Φίγκο – Ρομπέρτο Κάρλος: Τρομερό τρολάρισμα με το ψηλό παιδί για μασκότ! (vid)

Ο Λουίς Φίγκο έκανε τον Ρομπέρτο Κάρλος να γελάσει δυνατά όταν του έβαλε δίπλα για μασκότ το πιο ψηλό παιδί που υπήρχε διαθέσιμο πριν από την έναρξη του clasico των παλαιμάχων στο Τελ Αβίβ το βράδυ της Τρίτης!

Η Ρεάλ αντιμετώπισε την Μπαρτσελόνα σε μια σπουδαία κόντρα των θρύλων του παρελθόντος των δύο κλαμπ, στο πλαίσιο της έναρξης της παγκόσμιας έκθεσης των «μπλαουγκράνα» για την ιστορία τους.

Ο Λουίς Φίγκο λίγο πριν την είσοδο των δύο ομάδων στον αγωνιστικό χώρο πήρε το πιο ψηλό παιδί που ήταν εκεί ως μασκότ και το έβαλε δίπλα στον βραχύσωμο Ρομπέρτο Κάρλος σε ένα τρομερά αστείο σκηνικό μεταξύ των δύο φίλων και άλλοτε συμπαικτών στους «μερένγκες».

Luis Figo gave Roberto Carlos the tallest mascot ahead of their legends friendly 😂



(via @sport5il) pic.twitter.com/O8tYEUBhip