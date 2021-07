Μπαρτσελόνα: Παρουσίασε τη δεύτερη φανέλα της χωρίς Γκριεζμάν (pics & vid)

Χωρίς τον Αντουάν Γκριεζμάν στο διαφημιστικό σποτάκι, η Μπαρτσελόνα παρουσίασε τη δεύτερη της εμφάνιση για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Πριν από μερικές ημέρες οι «μπλαουγκράνα» παρουσίασαν την εντός έδρας εμφάνιση της ομάδας. Σήμερα (15/07) έγιναν τα αποκαλυπτήρια της δεύτερης φανέλας, η οποία είναι μωβ. «Purple Pulse / DTM-IRDEST», όπως ονομάζεται επίσημα. Μάλιστα, υπάρχουν εντυπωσιακές λεπτομέρειες, με μπλε και κόκκινες λωρίδες σε κάθε πλευρά. Μία εμφάνιση, η οποία θυμίζει σε μεγάλο βαθμό την αντίστοιχη της σεζόν 2017/18.

Το σήμα της τραβά αμέσως την προσοχή με το ιριδίζον φινίρισμα, που αιχμαλωτίζει υπέροχα το φως σε διάφορες γωνίες. Οι άνθρωποι της Μπαρτσελόνα παρουσίασαν τη νέα εκτός έδρας εμφάνιση της ομάδας, μέσω social media, με μία σημαντική διαφορά από την παρουσίαση της πρώτης φανέλας.

Από το διαφημιστικό σποτ απουσιάζει ο Αντουάν Γκριεζμάν. Ο Γάλλος μεσοεπιθετικός πρωταγωνιστούσε στο προηγούμενο βίντεο, αλλά τώρα δεν είναι στην καμπάνια. Βέβαια, αυτό έχει να κάνει ενδεχομένως με το γεγονός ότι αναμένεται να επιστρέψει στην Ατλέτικο, καθώς σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα προχωράει η ανταλλαγή του 30χρονου άσου με τον Σαούλ ανάμεσα στην Μπαρτσελόνα και τους «ροχιμπλάνκος»..

👕 We present you our away kit for the 2021/22 season. — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 15, 2021