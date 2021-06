Μπαρτσελόνα: Ο Σταυρός του Αγίου Γεωργίου στη νέα φανέλα (pics & vids)

Τα αποκαλυπτήρια της νέας εντός έδρας εμφάνισης παρουσίασε η Μπαρτσελόνα, με τους Ζεράρ Πικέ, Πέδρι, Άνσου Φάτι και Φρένκι Ντε Γιονγκ να αποτελούν τα πρόσωπα που προμοτάρουν τη φανέλα.

Η νέα φανέλα των «μπλαουγκράνα» δεν διαφέρει σε μεγάλο βαθμό από τη φετινή. Η «Nike» διατήρησε τα δύο βασικά χρώματα (γαλάζιο-έντονο κόκκινο), ενώ πρόσθεσε έναν μεγάλο σταυρό σε κόκκινο χρώμα στο δεξί μέρος της φανέλας.

Συγκεκριμένα, ο Σταυρός του Αγίου Γεωργίου, του πολιούχου της Βαρκελώνης, δεσπόζει στην εμφάνιση της Μπαρτσελόνα.

Με αυτό ήθελαν να θυμίζει σε όλους την Καταλονία και να φέρνει στο μυαλό την ιστορία του συλλόγου.

