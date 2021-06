Σέρχιο Ράμος - Ρεάλ Μαδρίτης: Ο Βασιλιάς του «Μπερναμπέου» αφήνει μόνη τη Βασίλισσα (pics & vids)

Συστήθηκε ως μπακ, καθιερώθηκε ως ο κορυφαίος στόπερ, ένιωθε φορ και το έβγαλε προς τα έξω, έγινε το απόλυτο σύμβολο «βασιλικής» ποιότητας, στόφας και (για πολλούς) αντιπάθειας. Ο Σέρχιο Ράμος τα έκανε όλα αυτά υπό τη σκέπη της Ρεάλ Μαδρίτης, την οποία και αποχαιρετά οριστικά μετά από μια «χρυσή» 16ετία.

Μία ολόκληρη εποχή συνυφασμένη σε δύο ονόματα. Όσα κι αν έφερναν οι καιροί, πρόσωπα ή περιστάσεις, αυτό το δίδυμο έστεκε άρρηκτο. Φυσικά, με σκαμπανεβάσματα, σε μια σχέση που ενέπνευσε την ποδοσφαιρική ιστορία και που θα μνημονεύεται ακόμη και μετά το τέλος της, που είναι οριστικό. Ο Σέρχιο Ράμος, για τη Ρεάλ Μαδρίτης. Ο «Βασιλιάς», για τη Βασίλισσα. Μετά από 16 χρόνια, το έργο του θρυλικού κάπτεν στους Μερένγκες έφτασε στους τίτλους τέλους.

OFFICIAL: Real Madrid confirm that Sergio Ramos is leaving the club after 16 years. The end of an era. pic.twitter.com/DrCoqdgOeW