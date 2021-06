Στις 30 Ιουνίου ο Ράμος ανοίγει τα χαρτιά του

Ο Σέρχιο Ράμος αναμένεται στις 30 Ιουνίου να παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου στην οποία θα αποκαλύψει την οριστική του απόφαση σχετικά με το μέλλον του στη Ρεάλ.

Το μέλλον του Σέρχιο Ράμος θεωρείται αβέβαιο στην Ρεάλ, από τη στιγμή που δεν έχει βάλει ακόμα την υπογραφή του σε νέο συμβόλαιο.

Ολα δείχνουν ότι ο κύκλος του Ράμος με τους «μερένγκες» θα ολοκληρωθεί σύντομα, μιας και οι συζητήσεις του με τον Φλορεντίνο Πέρεθ έχουν οδηγηθεί σε αδιέξοδο. Ο Ισπανός στόπερ, θεωρεί πως η προσφορά της Ρεάλ, δεν δείχνει τον ανάλογο σεβασμό στο πρόσωπο του.

Θυμίζουμε πως η Ρεάλ εδώ κι αρκετό διάστημα έχει προτείνει στον Ράμος νέο μονοετές συμβόλαιο, χωρίς σημαντική αύξηση των απολαβών του, ήτοι περισσότερα από 12 εκατ. ευρώ τη σεζόν. Μάλιστα, εκκρεμεί και η μείωση του 10% λόγω της πανδημίας, ενώ από την άλλη ο 35χρονος αμυντικός επιθυμεί διετές συμβόλαιο.

Ολα αυτά θα ξεκαθαριστούν στις 30 Ιουνίου. Τότε ο Ράμος, σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου και θα ανοίξει τα χαρτιά του.

