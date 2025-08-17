Μόντριτς: Χαμός στη Μίλαν με την παρουσίασή του στο «Σαν Σίρο»
Μετά από 13 χρόνια στη Ρεάλ Μαδρίτης ο Λούκα Μόντριτς έκανε το επόμενο και πιθανότατα τελευταίο βήμα στην επαγγελματική του καριέρα, παίρνοντας μεταγραφή στη Μίλαν. Πριν από τη σέντρα στον αγώνα των Ροσονέρι απέναντι στη Μπάρι για τον πρώτο γύρο του Κυπέλλου Ιταλίας, ο Κροάτης χαφ παρουσιάστηκε για πρώτη φορά μπροστά στον κόσμο του «Σαν Σίρο» που έκανε κακό χαμό στο γήπεδο. Οι οπαδοί της Μίλαν ζητωκραύγαζαν το όνομα του θρύλου Μόντριτς, ο οποίος στη συνέχεια κάθισε στον πάγκο των Ροσονέρι.
🚨 La presentazione di #Modric ❤️🖤 pic.twitter.com/MJORFFcSDV— Milanistasemper 🔴⚫️ (@milanistsemper) August 17, 2025
