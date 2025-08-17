Ο κόσμος της Μίλαν έκανε χαμό στην παρουσίαση του Λούκα Μόντριτς στο «Σαν Σίρο», ο οποίος έκανε την εμφάνισή του στο γήπεδο πριν από τον αγώνα κόντρα στη Μπάρι.

Μετά από 13 χρόνια στη Ρεάλ Μαδρίτης ο Λούκα Μόντριτς έκανε το επόμενο και πιθανότατα τελευταίο βήμα στην επαγγελματική του καριέρα, παίρνοντας μεταγραφή στη Μίλαν. Πριν από τη σέντρα στον αγώνα των Ροσονέρι απέναντι στη Μπάρι για τον πρώτο γύρο του Κυπέλλου Ιταλίας, ο Κροάτης χαφ παρουσιάστηκε για πρώτη φορά μπροστά στον κόσμο του «Σαν Σίρο» που έκανε κακό χαμό στο γήπεδο. Οι οπαδοί της Μίλαν ζητωκραύγαζαν το όνομα του θρύλου Μόντριτς, ο οποίος στη συνέχεια κάθισε στον πάγκο των Ροσονέρι.