Η Φιορεντίνα βρίσκεται ένα βήμα πριν τον τελικό του κυπέλλου Ιταλίας, μιας και επικράτησε 2-1 εντός έδρας της Τορίνο. Ετσι, στα ημιτελικά θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Ρόμα ή Κρεμονέζε. Οι γηπεδούχοι μπήκαν δυνατά και είχαν δοκάρι στο 18′ με τον Μαντράγκορα στην καλύτερη φάση του πρώτου μέρους. Η Φιορεντίνα είχε τον έλεγχο, αλλά όχι και τον τρόπο να βρει δίχτυα. Καλύτερη στην επανάληψη η γηπεδούχος και 65′ ήρθε το γκολ. Ο Τέρζιτς σέντραρε από αριστερά και ο Γιόβιτς με κεφαλιά έκανε το 1-0 για τη Φιορεντίνα. Η Τορίνο είχε τις στιγμές της με τους Σανάμπρια (81′) και Μίραντσουκ (86′), αλλά οι γηπεδούχοι ήταν αυτοί που σκόραραν στο 90′ με το σουτ του Ικονέ. Η ομάδα του Βιτσέντσο Ιταλιάνο είχε και οριζόντιο δοκάρι με τον Καμπράλ, με την Τορίνο να μειώνει στο 93′ με τον Καραμό.



All Luka Jović needed for the goal was for Ivan Ilić to join him on the pitch and make his debut for Torino.



First goal for Fiorentina since November 11th for Luka. Assist by Aleksa Terzić.



