Μπάγερν: Με... ζόρι και Κέιν στο 94' στην επόμενη φάση του κυπέλλου!
Με το ζόρι πέρασε στην επόμενη φάση του Κυπέλλου Γερμανίας η Μπάγερν. Τι και αν απέναντί της βρέθηκε η Βέχεν, ομάδα γ’ κατηγορίας, οι Βαυαροί χρειάστηκαν γκολ στο 94’ για να την αποκλείσουν από τη συνέχεια του κυπέλλου (3-2).
Χάρη σε εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Κέιν στο 16’ άνοιξε το σκορ, ενώ ο Ολίσε στο 51ο λεπτό πέτυχε το 2-0. Ωστόσο, μέσα σε έξι λεπτά οι γηπεδούχοι έκαναν εντυπωσιακό come back. Ο Καγιά με δυο γκολ στο 64’ και στο 70’ έφερε το ματς στα ίσα. Ο Κέιν έχασε πέναλτι στο 76', ωστόσο δεν έγινε ο μοιραίος, αφού λίγο πριν το τελευταίο σφύριγμα ο Άγγλος φορ πέτυχε το νικητήριο γκολ και διαμόρφωσε το 3-2.
