Η Βόλφσμπουργκ του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη πέρασε σαν... οδοστρωτήρας από την έδρα της Χεμελίνγκερ και προκρίθηκε στο 2ο γύρο του Κυπέλλου με 9-0. Πρόκριση και τη Λειψία.

Ούτε ίχνος ιδρώτα δεν κύλησε από το μέτωπο της Βόλφσμπουργκ στην προσπάθεια να προκριθεί στον δεύτερο γύρο του Κυπέλλου Γερμανίας. Με τον Κωνσταντίνο Κουλιεράκη στο αρχικό σχήμα, οι Λύκοι καταβρόχθισαν με 9-0 την Χεμελίνγκερ της πέμπτης κατηγορίας και προκρίθηκαν επιβλητικά στην επόμενη φάση. Μαζί τους και η Ζανκτ Πάουλι του Μανώλη Σάλιακα που πέρασε στα πέναλτι το εμπόδιο της Νόρτσταντ μετά από λευκή ισοπαλία στα 120 λεπτά κανονικής διάρκειας και παράτασης. Στον δεύτερο γύρο προκρίθηκε με τη σειρά της και η Λειψία, η οποία νίκησε με 4-2 τη Σαντχάουζεν. Μαζί τους προκρίθηκαν επίσης και οι Χάιντενχαϊμ, Χόφενχαϊμ, Αμβούργο, Φράιμπουργκ σε μια πλήρη κυριαρχία των ομάδων της Bundesliga.

Αποτελέσματα 1ου γύρου στο Κύπελλο Γερμανίας

Ντινάμο - Μπόχουμ 1-3

Πίρμασενς - Αμβούργο 1-2

Μπαχλίνγκερ - Χάιντενχαϊμ 0-5

Χάνσα Ροστόκ - Χόφενχαϊμ -4

Χεμελίνγκεν - Βόλφσμπουργκ 0-9

Ιλερτίσεν - Νυρεμβέργη 4-3 πεν. (3-3 κ.δ)

Νόρντεσταντ - Ζανκτ Πάουλι 2-3 πεν. (0-0 κ.δ)

Σαντχάουζεν - Λειψία 2-4

Κόντμπους - Αννόβερο 1-0

Λοτέ - Φράιμπουργκ 0-2

Λούμπεκ - Ντάαρμσταντ 1-2