Η Στουτγκάρδη δεν έδειξε το παραμικρό έλεος κόντρα στην Αρμίνια Μπίλεφελντ της τρίτης κατηγορίας και τη διέλυσε με τεσσάρα (4-2) για να στεφθεί Κυπελλούχος Γερμανίας.

Το παραμύθι της Αρμίνια Μπίλεφελντ έληξε άδοξα, αλλά η υπερηφάνεια αυτής της ομάδες δεν μπορεί να λεκιαστεί. Ούτε από την τεσσάρα της Στουτγκάρδης (4-2), που δεν... αστειεύτηκε, έδειξε τα δόντια της σε όλο τους το μεγαλείο και κατέκτησε το πρώτο της Κύπελλο στη Γερμανία μετά το 1997, εξασφαλίζοντας επίσης κι ένα απευθείας εισιτήριο για τη League Phase του επόμενου Europa League.

Οι Σουηβοί επέβαλαν την ισχύ τους απέναντι στον... γιγαντοκτόνο σύλλογο της τρίτης κατηγορίας που για να φτάσει μέχρι τον μεγάλο τελικό έβγαλε νοκ-άουτ κατά σειρά το Αννόβερο, την Ουνιόν Βερολίνου, τη Φράιμπουργκ, τη Βέρντερ Βρέμης και την Μπάγερ Λεβερκούζεν και θα έχει να θυμάται την τρελή του πορεία!

Those German Cup final tifos just hit different... 😮‍💨🏆#DFBPokal | #DSCVfB pic.twitter.com/3gY0MT1PNX