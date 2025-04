Αρμίνια Μπίλεφελντ: Ο Δαβίδ εξολόθρευσε τα εμπόδια και ετοιμάζεται για στέψη

Η Αρμίνια Μπίλεφελντ «τρέλανε» τον ποδοσφαιρικό πλανήτη και πλέον έχει κάθε δικαίωμα στο όνειρο. Όχι μόνο να στεφθεί Κυπελλούχος Γερμανίας, αλλά και να αγωνιστεί την επόμενη σεζόν στην Ευρώπη!

«Οι οπαδοί έλεγαν ότι θα πάμε στο Βερολίνο ήδη από τον Ιανουάριο». Τα πρώτα λόγια του αρχηγού της Αρμίνια Μπίλεφελντ, Μάελ Κορμπόζ, μετά τον θρίαμβο επί της Λεβερκούζεν στο Κύπελλο Γερμανίας υπογραμμίζουν την αύρα των φιλάθλων της ομάδας. Που το βράδυ της Τρίτης, της Πρωταπριλιάς, έζησαν μία πέρα για πέρα αληθινή βραδιά δόξας.

Ή μάλλον έγιναν μέρος της. Στις 24 Μαΐου, στον τελικό που θα διεξαχθεί στο Βερολίνο, άπαντες θα είναι εκεί. Όσοι περισσότεροι από την πόλη των περίπου 350.000 κατοίκων μπορέσουν, θα κάνουν το ταξίδι προς τη γερμανική πρωτεύουσα, με τον προπονητή Μιτς Κνίατ να αναρωτιέται εύλογα αν θα υπάρχουν διαθέσιμες... κλίνες για να φιλοξενήσουν τους εκστασιασμένους οπαδούς!

Η μαγική διαδρομή ξεκίνησε τον Αύγουστο με τη νίκη κόντρα στο Αννόβερο για να ακολουθήσει ο αποκλεισμός τριών ομάδων από την Bundesliga και ο... κρότος απέναντι στην περσινή νταμπλούχο Λεβερκούζεν. Ήδη μέχρι το σημείο αυτό, όλοι θα διηγούνται το παραμύθι αυτό στις επόμενες γενιές. Το μόνο που απομένει είναι να γραφτεί ο επίλογος.

Μερικούς μήνες πριν, η κατάσταση ήταν τελείως διαφορετική. Η Αρμίνια «φλέρταρε» με τον υποβιβασμό από την 3.Liga την προηγούμενη σεζόν, τερματίζοντας μόλις έξι βαθμούς πάνω από την επικίνδυνη ζώνη. Φέτος, σε κάτι που μοιάζει σαν έναν αιώνα μακριά, τα πράγματα άλλαξαν. Ο σύλλογος βρίσκεται στην 4η θέση και έξι βαθμούς μακριά από την πρωτοπόρο Ντιναμό Δρέσδης κυνηγώντας την άνοδο. Και οι συγκινήσεις δεν έχουν τελειώσει...

Οι οπαδοί θα έχουν να το λένε, ότι έχουν ζήσει βραδιές που θα θυμούνται για πάντα. Ειδικά αν σκεφτεί κανείς ότι και τα πέντε ματς που έχει δώσει η Αρμίνια για το Κύπελλο διεξήχθησαν μέσα στην «Schüco Arena», μπροστά στο κοινό τους. Που αδημονούσε σε κάθε επιτυχία για την επόμενη.

«Κάθε γύρος ήταν σουρεαλιστικός. Δεν μπορούσα πραγματικά να το πιστέψω», δήλωνε ο αρχηγός Κορμπόζ. Μετά το Αννόβερο ήρθε η πρόκριση επί της Ουνιόν με 2-0 και επί της Φράιμπουργκ με 3-1 λίγο πριν από τα Χριστούγεννα. Επόμενο εμπόδιο στα προημιτελικά, η Βέρντερ Βρέμης. Αποτέλεσμα αγώνα 2-1.

Κι αν το γκολ του Τα στο 17ο λεπτό φαινομενικά έβαζε τις βάσεις για την ομάδα του Τσάμπι Αλόνσο, η Αρμίνια χρειάστηκε μόλις τρία λεπτά για να διαψεύσει όσους πίστευαν ότι θα πετούσε λευκή πετσέτα. Ο Γουόρλ έφερε το ματς στα ίσα στο 20' και στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους το τέρμα του Γκρόσερ έφερε τον... πανζουρλισμό.

«Ήταν το χειρότερο σενάριο να δεχθούμε γκολ στα πρώτο 20λεπτο. Αλλά έχουμε περάσει τόσα πολλά φέτος και πέρυσι. Από τη μάχη του υποβιβασμού πέρυσι, έναν χρόνο μετά βρισκόμαστε στον τελικό του Κυπέλλου», δήλωνε περιχαρής ο Κορμπόζ, ενώ ο τερματοφύλακας της Λεβερκούζεν, Λούκας Χραντέτσκι, έβγαλε το καπέλο του στην Αρμίνια λέγοντας ότι «σχεδόν σε όλους τους τομείς, η... υποτιθέμενη ομάδα της 3ης κατηγορίας ήταν καλύτερη από εμάς»!

Αυτή η «υποτιθέμενη ομάδα», η Αρμίνια Μπίλεφελντ, έγινε μόλις η τέταρτη ομάδα 3ης κατηγορίας που κατορθώνει να φτάσει μέχρι τον τελικό της διοργάνωσης μετά την Χέρτα (1993), την Ενεργκί Κότμπους (1997) και την Ουνιόν Βερολίνου (2001). Τώρα, η Αρμίνια φιλοδοξεί να γίνει και η πρώτη που θα σηκώσει την κούπα!

Cup magic at its finest! 🎩✨



Arminia Bielefeld takes down the reigning champions, Bayer Leverkusen, and secures a place in their first-ever DFB-Pokal final! 🏆🔥#DFB #GermanFootball #DFBPokal pic.twitter.com/puywRuCZZI