Η νικητήρια εκτέλεση αλά Πανένκα του Χρήστου Τζόλη τον έφερε σε... αντιπαράθεση με τον προπονητή του, Ντάνιελ Τιούν.

Ο Χρήστος Τζόλης με την... τολμηρή εκτέλεση αλά Πανένκα έστειλε τη Φορτούνα Ντίσελντορφ για πρώτη φορά μετά το 1987 στα ημιτελικά του γερμανικού Κυπέλλου, ωστόσο η συγκεκριμένη κίνηση δεν άρεσε καθόλου στον προπονητή του.

Στις δηλώσεις του αμέσως μετά τη μεγάλη πρόκριση ο προπονητής της ομάδας, Ντάνιελ Τιούν, είπε χαρακτηριστικά για την εκτέλεση του 22χρονου Έλληνα διεθνή: «Δεν μου άρεσε!». Ο πρώην άσος του ΠΑΟΚ αντέδρασε και του απάντησε με χαλαρή διάθεση: «Ναι ε; Νομίζω ότι μπήκε γκολ, έτσι δεν είναι;».

Christos Tzolis TAKE A BOW🔥🇬🇷



The Greek boy wonder has sent Düsseldorf to the Pokal last 4 with the CHEEKIEST of Panenka’s. BRAVO! pic.twitter.com/r5BZwQxbG2