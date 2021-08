Χάαλαντ: Μετά την ήττα από την Μπάγερν χάρισε χαρά σε έναν πιτσιρικά και κέρδισε το χειροκρότημα (pic & vid)

Παρά το γεγονός ότι η Ντόρτμουντ γνώρισε την ήττα με 3-1 από την Μπάγερν, ο Έρλινγκ Χάαλαντ θέλησε να δώσει χαρά σε έναν φίλο της ομάδας του.

Η Ντόρτμουντ δεν τα κατάφερε στον τελικό του Σούπερ Καπ Γερμανίας και γνώρισε την ήττα με 3-1 από την Μπάγερν.

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ από την πλευρά του δεν ήταν και στα καλύτερα του, βλέποντας μάλιστα και τον διαιτητή της αναμέτρησης να του ακυρώνει γκολ.

Παρά την στεναχώρια που είχε λόγω της ήττας, ο Νορβηγός επιθετικός έτρεξε προς τις κερκίδες, πλησίασε έναν νεαρό φίλαθλο της Ντόρτμουντ και του χάρισε τη φανέλα του, με τους υπόλοιπους φιλάθλους να τον χειροκροτούν για τη συγκεκριμένη κίνηση.

🇳🇴 Despite the defeat, Erling Haaland gave away his kit to one lucky fan! 💛 pic.twitter.com/sSptwZgErT