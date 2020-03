Το ποστ του Βαλμπουενά:

Είμαι δυσαρεστημένος με το αποτέλεσμα. Πρέπει να παλέψουμε και να πάρουμε την πρόκριση στο 2ο ματς στο Καραϊσκάκη. Δεν τα παρατάμε ποτέ. Ολυμπιακός.

Upset by the result. We need to fight for the qualification in the second leg at Karaiskakis. NeverGiveUp Olympiacos pic.twitter.com/oCoMHecyjz

Mathieu Valbuena (@MathieuVal8) March 4, 2020