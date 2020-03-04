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  • ΠΑΟΚ -

    vs

    ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -

    PRE-MATCH

  • LIVE

    ΑΕΚ 2

    vs

    ΑΡΗΣ 1

    LIVE MATCH

  • ΑΕΚ -

    vs

    ΒΟΝΝΗ -

    PRE-MATCH

  • LIVE

    ΧAΠΟΕΛ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ 67

    vs

    ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 66

    LIVE MATCH

  • LIVE

    ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 41

    vs

    ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 37

    LIVE MATCH

  • ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -

    vs

    ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -

    PRE-MATCH

  • ΜΑΚAΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ -

    vs

    ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ -

    PRE-MATCH

  • ΛΥΩΝ -

    vs

    ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ -

    PRE-MATCH

  • LIVE

    ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ 0

    vs

    ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 1

    LIVE MATCH

  • ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ -

    vs

    ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ -

    PRE-MATCH

  • LIVE

    ΣΛΟΒAΤΣΚΟ 0

    vs

    ΣΛΟΒΑΝ ΛΙΜΠΕΡΕΤΣ 0

    LIVE MATCH

  • LIVE

    ΣΠAΡΤΑ ΠΡAΓΑΣ 4

    vs

    ΜΠAΝΙΚ ΟΣΤΡAΒΑ 0

    LIVE MATCH

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΣΙΓΚΜΑ ΟΛΟΜΟΥΤΣ 3

    vs

    ΓΙAΜΠΛΟΝΕΤΣ 1

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΠΛΖΕΝ 4

    vs

    ΜΠΟΛΕΣΛΑΒ 2

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • LIVE

    ΣΠAΡΤΑΚ ΜΟΣΧΑΣ 2

    vs

    ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ 2

    LIVE MATCH

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΤΕΡΕΚ ΓΚΡΟΖΝΥ 1

    vs

    ΖΕΝΙΤ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 2

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΣΙΝΝΙΚ-Μ ΓΙAΡΟΣΛΑΒΛ -

    vs

    ΟΥΡAΛ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • LIVE

    ΣΛΑΣΚ ΒΡΟΤΣΛΑΒ 1

    vs

    ΚΟΡΟΝΑ ΚΙΕΛΤΣΕ 1

    LIVE MATCH

  • LIVE

    ΛΟΝΤΖ 3

    vs

    ΖΑΓΚΛΕΜΠΙΕ ΛΟΥΜΠΙΝ 2

    LIVE MATCH

  • ΠΙΑΣΤ ΓΚΛΙΒΙΤΣΕ -

    vs

    ΑΡΚΑ ΓΚΝΤΙΝΙΑ 1929 -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • LIVE

    ΠΑΝΟΠΑΟΥΕΡ ΠΕΚΣ 76

    vs

    ΖΑΛΑΚΕΡAΜΙΑ 72

    LIVE MATCH

  • LIVE

    ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΛΟΥΣΤΕΝAΟΥ 1

    vs

    ΒAΚΕΡ ΙΝΣΜΠΟΥΡΓΚ 0

    LIVE MATCH

  • LIVE

    TALTECH BASKETBALL 53

    vs

    ΚAΛΕΒ ΤΑΛΙΝ 97

    LIVE MATCH

  • LIVE

    ΒΑΛΜΙΕΡΑ ΓΚΛAΣ 81

    vs

    ΤΑΛΙΝΑ ΚAΛΕΒ 93

    LIVE MATCH

  • LIVE

    ΤAΡΤΟΥ ΓΙΟΥΛΙΚΟΛ 78

    vs

    RSK ΤAΡΒΑΣ 60

    LIVE MATCH

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΠΑΡΝΟΥ 126

    vs

    ΛΙΕΠAΓΙΑΣ 80

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • LIVE

    ΜΠΙΣΤΡΙΝΑ ΝΙΤΡΑ 2

    vs

    ΚΟΖΙΤΣΕ 1

    LIVE MATCH

  • LIVE

    ΣΠΑΡΤAΚ ΜΙΓΙAΒΑ 0

    vs

    ΣΛAΒΙΑ ΣΒΙΝΤΝΙΚ 2

    LIVE MATCH

  • LIVE

    ΠΡΕΣΟΦ 0

    vs

    ΚΟΜAΡΝΟ 1

    LIVE MATCH

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΖΒΟΛΕΝ 0

    vs

    ΒΚ ΠΡΙΕΒΙΝΤΖΑ 3

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • LIVE

    ΓΟΥΙΝΤΖΕΟ ΛΟΝΤΖ (Γ) 63

    vs

    ΠΟΛΙΤΕΚΝΙΚΑ ΓΚΝΤAΒΣΚΑ (Γ) 51

    LIVE MATCH

  • LIVE

    ΟΥΜΣ ΛΟΥΜΠΛΙΝ (Γ) 73

    vs

    ΒΙΣΛΑ ΚΡΑΚΟΒΙΑΣ (Γ) 56

    LIVE MATCH

  • LIVE

    ΠΟΛΚΟΒΙΤΣΕ (Γ) 44

    vs

    ΜΠΙΝΤΓΚΟΤΖ (Γ) 40

    LIVE MATCH

  • LIVE

    ΓΚΑΝΣΚΙ (Γ) 38

    vs

    ΙΝΕΑ ΠΟΖΝΑΝ (Γ) 30

    LIVE MATCH

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΑΡΚΑ ΓΚΝΤΙΝΙΑ (Γ) 73

    vs

    ΣΛΕΖΑ ΒΡΟΚΛΟ (Γ) 42

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    KSSSE AZS PWSZ ΓΚΟΡΖΟΟΥ(Γ) 86

    vs

    ΕΝΕΡΓΚΑ ΤΟΡΟΥΝ (Γ) 64

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • LIVE

    BK ZABINY BRNO (W) 56

    vs

    ΣΟΚΟΛ ΧΡAΝΤΕΤΣ ΚΡAΛΟΒΕ (Γ) 58

    LIVE MATCH

  • LIVE

    BK LOKO TRUTNOV (W) 51

    vs

    ΛΕΒΧAΡΤΙΤΣΕ ΤΣΟΜΟΥΤΟΒ (Γ) 55

    LIVE MATCH

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΜΠΡΝΟ (Γ) 95

    vs

    ΣΛAΒΙΑ ΠΡAΓΑΣ (Γ) 61

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • LIVE

    ΜΠAΝΚΑ ΤΡΑΝΣΙΛΒAΝΙΑ ΚΛΟΥΖ 76

    vs

    ΜΠΑΙΡΟΙΤ 76

    LIVE MATCH

  • LIVE

    KΙΕΒΟ 40

    vs

    ΚΑΡΣΙΓΙΑΚΑ 48

    LIVE MATCH

  • LIVE

    ΜΠAΚΕΝ ΜΠΕΑΡΣ 40

    vs

    TSMOKІ MINSK 44

    LIVE MATCH

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΜΠΑΧΤΣΕΣΕΧΙΡ 78

    vs

    ΒΕΝΤΣΠΙΛΣ 77

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • LIVE

    ΧAΠΟΕΛ ΤΕΛ ΑΒΙΒ 1

    vs

    ΧAΠΟΕΛ ΡΑΑΝAΝΑ 0

    LIVE MATCH

  • ΜΑΚAΜΠΙ ΧAΙΦΑ -

    vs

    ΧΑΠΟΕΛ ΜΠΙΡ-ΣΙΒΑ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • LIVE

    ΟΡΜΑΝ ΓΚΕΝΤΣΛΙΚ (Γ) 45

    vs

    ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ (Γ) 51

    LIVE MATCH

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΓΑΛΑΤΑΣΑΡAΙ (Γ) 66

    vs

    ΜΠΕΛΕΝΤΙΓΙΕΣΠΟΡ (Γ) 81

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • LIVE

    ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ 0

    vs

    ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 1

    LIVE MATCH

  • ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ -

    vs

    ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • LIVE

    ΑΝΤΑΛΙΑΣΠΟΡ 0

    vs

    ΑΛAΝΙΑΣΠΟΡ 0

    LIVE MATCH

  • LIVE

    ΑΑΛΜΠΟΡΓΚ 1

    vs

    F.C. COPENHAGEN 0

    LIVE MATCH

  • LIVE

    ΦΙΛΙΝΓΚΕΝ 55

    vs

    ΤΡΟΜΣΟ ΣΤΟΡΜ 44

    LIVE MATCH

  • LIVE

    ΒAΙΣΕ ΦΛΕΝΣΜΠΟΥΡΓΚ 1

    vs

    ΧAΙΝΤΕΡ 1

    LIVE MATCH

  • LIVE

    ΛΟΥΝΤΣ (Γ) 1

    vs

    ΣΒΕΝΤAΛΑ (Γ) 0

    LIVE MATCH

  • LIVE

    ΝΤΡΕΣΝΤΕΡ (Γ) 1

    vs

    ΘΗΡΑ (Γ) 0

    LIVE MATCH

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΤΟΥΡΚ ΧAΒΑ ΓΙΟΛAΡΙ (Γ) 3

    vs

    ASKO LINZ/STEG (W) 0

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΜΠΕΖΙΕΡΣ ΦΒ (Γ) -

    vs

    ΛΕΙΝΤΙΣ ΙΝ ΜΠΛΑΚ ΑΑΧΕΝ (Γ) -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • LIVE

    ΣΤAΡΟΓΚΡΑΝΤ ΓΚΝΤAΝΣΚΙ 27

    vs

    ΟΣΤΡΟΒ ΒΙΕΛΚΟΠΟΛΣΚΙ 41

    LIVE MATCH

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΡΟΖΑ ΡAΝΤΟΜ 74

    vs

    ΖΙΕΛΟΝΑ ΓΚΟΡΑ 86

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • LIVE

    ΙΚ ΕΟΣ (Γ) 22

    vs

    ΛΟΥΛΕΑ ΒΒΚ (Γ) 43

    LIVE MATCH

  • LIVE

    ΣΒΑΝΣ ΓΚΜΟΥΝΤΕΝ 45

    vs

    ΝΤΕΤΣΙΝ 44

    LIVE MATCH

  • LIVE

    ΧΑΛΜAΝ ΒΙΕΝΝΗΣ 44

    vs

    ΠΑΡΝΤΟΥΜΠΙΤΣΕ 40

    LIVE MATCH

  • LIVE

    MTV ΣΤΟΥΤΓΚAΡΔΗΣ (Γ) 0

    vs

    ΙΜΟΚΟ ΚΟΝΕΛΙAΝΟ (Γ) 1

    LIVE MATCH

  • ΣAΒΙΝΟ ΝΤΕΛ ΜΠΕΝΕ ΣΚΑΝΤΙΤΣΙ (Γ) -

    vs

    ΕΞΑΤΣΙΜΠΑΣΙ (Γ) -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • LIVE

    ΣΟΝΤΕΡΤΕΛΤΖ 1

    vs

    ΒΙΝΓΚΑΚΕΡ 0

    LIVE MATCH

  • LIVE

    SLOBODA 33

    vs

    ΡΟΓΚA