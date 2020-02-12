ΌΛΑ ΤΑ LIVESCORE
TOP ΑΓΩΝΕΣ
  • TOP ΑΓΩΝΕΣ
  • NBA
  • GREECE CUP
  • COPA DEL REY
  • CEV CUP
  • CHAMPIONS LEAGUE
  • CLUB FRIENDLY
  • CHALLENGE CUP
  • GREEK CUP

  • LIVE

    ACH ΛΙΟΥΜΠΛΙAΝΑ 0

    vs

    ΜΠΕΡΛΙΝ 0

    LIVE MATCH

  • LIVE

    ΓΙΑΣΤΡΖΕΜΠΣΚΙ ΒΕΓΚΙΕΛ 1

    vs

    ΖΕΝΙΤ ΚΑΖAΝ 0

    LIVE MATCH

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΦΑΚΕΛ ΝΟΒΙ ΟΥΡΕΝΓΚΟΙ 3

    vs

    ΚΟΥΖΜΠΑΣ ΚΕΜΕΡΟΒΟ 0

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΟΥΡ -

    vs

    ΟΝΙΚΟ ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΝΟΛΙΚΟ ΜΑΣΕΙΚ -

    vs

    ΧAΛΚΜΠΑΝΚ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
ΑρχικήΠοδόσφαιροΠοδόσφαιρο: Κύπελλο Ελλάδας
ΔΕΙΤΕ ΤΑ LIVE

Ολυμπιακός - Λαμία: Ο Χασάν με κεφαλιά ισοφαρίζει σε 1-1 (vid)

Ολυμπιακός - Λαμία: Ο Χασάν με κεφαλιά ισοφαρίζει σε 1-1 (vid)

Ολυμπιακός - Λαμία: Ο Χασάν με κεφαλιά ισοφαρίζει σε 1-1 (vid)

Ο Χασάν με κεφαλιά έφερε το ματς στο Καραϊσκάκη στα ίσια σε 1-1.

Στο 60' ο Ολυμπιακός μπήκε ξανά δυνατά στο παιχνίδι της πρόκρισης ισοφαρίζοντας σε 1-1. Έπειτα από εκτέλεση κόρνερ του Βαλμπουενά ο Χασάν έπιασε τη δυνατή κεφαλιά και νίκησε τον Κάχριμαν.

 

 

Tags

Περισσοτερα Αρθρα

Ποδόσφαιρο

Ολυμπιακός - Λαμία: Το «ψαλιδάκι» του Βαλμπουενά και η απόκρουση του Κάχριμαν! (vid)

Βόλεϊ

Χαζό σφάλμα και γκρίνια που μπορούσε και έπρεπε να αποφευχθεί!

Ποδόσφαιρο

Ίντερ: Ο Λουκάκου «ψήνει» τον Μέρτενς για το καλοκαίρι

Ποδόσφαιρο

Παναθηναϊκός: Η 11άδα για την ανατροπή στον προημιτελικό

Ποδόσφαιρο

Ολυμπιακός - Λαμία: Το 0-1 του Αντέτζο! (vid)

Ποδόσφαιρο

Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ: Με την ενδεκάδα της Τούμπας ο Φερέιρα

Best of internet