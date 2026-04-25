ΠΑΟΚ-ΟΦΗ (Τελικός): Τα αδέρφια Σαββίδη και Ματέι Λουτσέσκου στο Πανθεσσαλικό
Το Πανθεσσαλικό γεμίζει και στα επίσημα η παρουσία του ΠΑΟΚ είναι έντονη. Ο Γιώργος και ο Νίκος Σαββίδης βρίσκονται στο γήπεδο για να παρακολουθήσουν από κοντά τον τελικό απέναντι στον ΟΦΗ, σε μια βραδιά με ιδιαίτερο βάρος για τον σύλλογο.
Δίπλα τους και ο Ματέι Λουτσέσκου, ο γιος του προπονητή του «Δικεφάλου», που ακολουθεί την ομάδα και τον πατέρα του σε μια ακόμη σημαντική στιγμή της σεζόν.
Στις εξέδρες βρίσκεται και η CEO της ΠΑΕ, Μαρία Γκοντσαρόβα, όπως και ο αντιπρόεδρος, Άγγελος Αναστασιάδης, με την παρουσία των διοικητικών στελεχών να συμπληρώνει την εικόνα ενός τελικού που συγκεντρώνει όλα τα βλέμματα.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.