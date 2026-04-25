Με την οικογένεια Σαββίδη και τον Ματέι Λουτσέσκου στις εξέδρες, ο ΠΑΟΚ έχει ισχυρή παρουσία στα επίσημα του Πανθεσσαλικού για τον τελικό με τον ΟΦΗ.

Το Πανθεσσαλικό γεμίζει και στα επίσημα η παρουσία του ΠΑΟΚ είναι έντονη. Ο Γιώργος και ο Νίκος Σαββίδης βρίσκονται στο γήπεδο για να παρακολουθήσουν από κοντά τον τελικό απέναντι στον ΟΦΗ, σε μια βραδιά με ιδιαίτερο βάρος για τον σύλλογο.

Δίπλα τους και ο Ματέι Λουτσέσκου, ο γιος του προπονητή του «Δικεφάλου», που ακολουθεί την ομάδα και τον πατέρα του σε μια ακόμη σημαντική στιγμή της σεζόν.

Στις εξέδρες βρίσκεται και η CEO της ΠΑΕ, Μαρία Γκοντσαρόβα, όπως και ο αντιπρόεδρος, Άγγελος Αναστασιάδης, με την παρουσία των διοικητικών στελεχών να συμπληρώνει την εικόνα ενός τελικού που συγκεντρώνει όλα τα βλέμματα.