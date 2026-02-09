Με Έλληνα διαιτητή και ξένο VAR το ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός

Ο Έλληνας διαιτητής και ο ξένος VAR που όρισε η ΚΕΔ στη μεγάλη ρεβάνς του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ.

Η ΕΠΟ ανακοίνωσε τους ορισμούς της ΚΕΔ για τις ρεβάνς του Κυπέλλου Ελλάδος που θα γίνουν την Τετάρτη (11/02) σε Λιβαδειά και Θεσσαλονική. Στο ματς του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό ορίστηκε ο Βασίλης Φωτιάς ενώ τον ρόλο του VAR θα έχει ο Ολλανδός Κλέι Ρούπερτι. Το παιχνίδι του Λεβαδειακού με τον ΟΦΗ θα το διευθύνει ο Τάσος Παπαπέτρου.

Ο 35χρονος Ολλανδός ρέφερι έχει βρεθεί ξανά στη χώρα μας και πάλι έχοντας τον ρόλο του VAR, στον σημαντικό προημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδος μεταξύ του Παναθηναϊκού και του Άρη τη φετινή σεζόν, όπου οι «πράσινοι» είχαν επικρατήσει με 3-0.

Μάλιστα ανίστοιχο ρόλο είχε και σε φετινό ευρωπαϊκό παιχνίδι της ΑΕΚ, εκείνο με τον Άρη Λεμεσού στον τρίτο προκριματικό του Conference League, όπου η «Ένωση» είχε επικρατήσει με 3-1 στην παράταση.

Οι ορισμοί για τους 2ους ημιτελικούς του Κυπέλλου Ελλάδος

Λεβαδειακός - ΟΦΗ (17:00, 1o ματς 1-1), Διαιτητής: Τάσος Παπαπέτρου, Βοηθοί: Πετρόπουλος και Δημητριάδης, Τέταρτος: Πολυχρόνης, VAR: Παπαδόπουλος και Κουμπαράκης

ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός (20:30, 1ο ματς 1-0), Διαιτητής: Βασίλης Φωτιάς, Βοηθοί: Μεϊντάνας και Παπαδάκης, Τέταρτος: Βεργέτης, VAR: Ρούπερτι και Μάνσχοτ