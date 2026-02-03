ΠΑΟΚ: Σε αναμονή για Κωνσταντέλια πριν τη Λεωφόρο
Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε το μεσημέρι της Τρίτης (03/02) στη Νέα Μεσημβρία τη διήμερη προετοιμασία του ενόψει του πρώτου ημιτελικού του Κυπέλλου Ελλάδας απέναντι στον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο.
Η τελευταία προπόνηση, όπως συνηθίζεται πριν από παιχνίδια υψηλών απαιτήσεων, ήταν αφιερωμένη στην τακτική προσέγγιση της αναμέτρησης, ενώ υπήρξε και ειδική δουλειά στις στατικές φάσεις.
Ο μεγάλος προβληματισμός παραμένει η κατάσταση του Γιάννη Κωνσταντέλια. Ο διεθνής μεσοεπιθετικός υποβλήθηκε σε μαγνητική εξέταση και το ιατρικό επιτελείο του ΠΑΟΚ αναμένει τα αποτελέσματά της, τα οποία θα καθορίσουν την παρουσία ή όχι του 22χρονου στα επόμενα παιχνίδια, καθώς έχει τεθεί οριστικά νοκ άουτ από τον αυριανό ημιτελικό της Λεωφόρου.
Αντίθετα, ο Λούκα Ιβανούσετς συνέχισε το ατομικό του πρόγραμμα, υποβλήθηκε σε θεραπεία και δούλεψε στο γυμναστήριο, παραμένοντας εκτός αγωνιστικών πλάνων.
Το απόγευμα της Τρίτης η αποστολή του ΠΑΟΚ αναχωρεί από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» με πτήση τσάρτερ για την Αθήνα, όπου ο Δικέφαλος καλείται να διαχειριστεί ακόμη μία απαιτητική αποστολή σε ένα πρόγραμμα χωρίς ανάσες.
