Παναθηναϊκός – Άρης 3-0: Τα highlights της πρόκρισης των «πράσινων» (vid)
Με τον Τάσο Μπακασέτα να είναι μεγάλος πρωταγωνιστής επιθετικά πετυχαίνοντας τρία γκολ, στο δεύτερο χατ τρικ της καριέρας του και τον Αλμπάν Λαφόν να είναι εκεί όταν χρειάστηκε, ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 3-0 του Άρη στο ΟΑΚΑ και πήρε την πρόκριση για τα ημιτελικά του Κυπέλλου.
Εκεί η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ σε διπλούς αγώνες με τη ρεβάνς να είναι προγραμματισμένη να διεξαχθεί στη Τούμπα. Στο βίντεο που ακολουθεί δείτε τα τρία γκολ του αρχηγού των «πρασίνων», αλλά και τις ευκαιρίες που χάθηκαν και για τις δύο ομάδες.
