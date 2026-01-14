«Tiki taka» στο «Καραϊσκάκης»! Η απόδειξη ότι ο ΠΑΟΚ είναι η καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα

Ο ΠΑΟΚ δεν πήρε απλώς μια πρόκριση μέσα στο «Γ. Καραϊσκάκης». Με το ποδόσφαιρο του (απ)έδειξε ποια είναι η καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα. Ο Σταύρος Σουντουλίδης γράφει.

«Tiki taka» μέσα στο «Γ. Καραϊσκάκης» σε νοκ άουτ προημιτελικό! Αξία ανεκτίμητη…

Κάπου προς το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου, με το φωτεινό πίνακα να γράφει «Ολυμπιακός 0 – ΠΑΟΚ 2», ο Κωνσταντέλιας και ο Τάισον άλλαξαν τέσσερις πάσες στη σειρά. Τέσσερις. Μέσα στο «Γ. Καραϊσκάκης». Και το γήπεδο… εξερράγη. Όχι από χαρά. Από αμηχανία. Από αυτό το σοκ που παθαίνεις όταν ο άλλος παίζει ποδόσφαιρο κι εσύ απλώς κυνηγάς σκιές.

Ο ΠΑΟΚ είναι η καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα. Τελεία και παύλα. Και το απέδειξε με μια πρόκριση δια περιπάτου απέναντι στον νταμπλούχο Ολυμπιακό, μέσα στο σπίτι του. Όχι με τύχη. Όχι με άμυνα πανικού. Με σχέδιο. Με ποιότητα. Με προσωπικότητα.

Ο ύμνος του «Δικεφάλου» τραγουδισμένος από τον Πέτρο Γκαρώνη το λέει ξεκάθαρα:

«Σαν του ΠΑΟΚ την ομάδα

δεν υπάρχει στην Ελλάδα

ομαδάρα δοξασμένη

και με δάφνες στολισμένη

που τα έντεκα παιδιά μας

τα 'χουμε όλοι στην καρδιά μας

ΠΑΟΚ-ΠΑΟΚ τρέμουν τ' όνομά σου

και στο πέρασμά σου τρέμει όλη η γη

ΠΑΟΚ-ΠΑΟΚ άλλη τέτοια ομάδα

σ' όλη την Ελλάδα δεν θα ξαναβγεί»

Ε, αυτό ακριβώς ζούμε στη χαραυγή του 2026. Της χρονιάς-ορόσημο, όπου ο ΠΑΟΚ κλείνει έναν αιώνα ζωής και ετοιμάζεται –όχι να γιορτάσει απλώς– αλλά να το κάνει με τρόπο.

Η ομαδάρα που έχει δημιουργήσει ο «Στρατηγός» του ΠΑΟΚ, Ραζβάν Λουτσέσκου, δείχνει ανίκητη. Φέτος, έχει παίξει επτά ντέρμπι και έχει συγκομιδή 5-1-1. Οι αριθμοί δεν λένε ψέματα. Και κυρίως, δεν λένε όλη την αλήθεια. Γιατί η αλήθεια είναι στο πώς το κάνεις και που. Στο γήπεδο.

🙌 Ο ΠΑΟΚ προκρίθηκε, ο Ολυμπιακός αποκλείστηκε αλλά ο σεβασμός παραμένει.



🤝 Λουτσέσκου και Μεντιλίμπαρ έδωσαν τα χέρια και αγκαλιάστηκαν μετά τη λήξη.



💬 Τι μπορεί να είπαν σε αυτά τα λίγα δευτερόλεπτα;#olympiacosfc #paok #olypaok pic.twitter.com/3McZp1I9iK — gazzetta.gr (@gazzetta_gr) January 14, 2026

Ο ΠΑΟΚ είχε στρατηγική και πρωταγωνιστές. Ο Μύθου. Ο Ζίβκοβιτς. Το δίδυμο Οζντόεφ – Μεϊτέ. Ο Κεντζιόρα με τον Μιχαηλίδη. Απολαυστικοί. Απροσπέλαστοι.

Και από κοντά, Κένι και Μπάμπα.

Ο Λουτσέσκου, όταν έλεγε το περασμένο Σάββατο στο Αγρίνιο ότι απολαμβάνει τα ματς με τον Μεντιλίμπαρ, ήξερε πολύ καλά τι έλεγε. Είχε λύσεις απέναντι στο πρέσινγκ. Τρέλανε την άμυνα του Ολυμπιακού, όπως έγραψε ο Αντώνης Καρπετόπουλος στο live του Gazzetta, με τον MVP της βραδιάς, τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς. Πήρε το ματς σε ένα μισάωρο. Πιο εύκολα απ’ όσο δείχνει το τελικό 0-2.

Κι ο Ανέστης Μύθου; Όποτε μπαίνει, το… γράφει. Γκολ στα 18 του απέναντι στον Παναθηναϊκό. Όταν έλειπε ο Γιακουμάκης, Γκολ και μέσα στο Καραϊσκάκης.

Ντρίμπλα στον τερματοφύλακα. Γκολ σε άδεια εστία. Απόλαυση.

Ο προημιτελικός ήταν μια παράσταση του ΠΑΟΚ. Δύο γκολ νωρίς και μετά… τέλεια διαχείριση. Ο Λουτσέσκου διάβασε άριστα το ματς. Έβαλε από την αρχή τον μπαρουτοκαπνισμένο Οζντόεφ αντί του Ζαφείρη. Έβαλε τον Μύθου να παλεύει με Ρέτσο και Μπιανκόν και να τους κερδίζει κατά κράτος. Χτύπησε ακριβώς εκεί που πονάει ο Ολυμπιακός: στα στόπερ και στο αμυντικό transition. Όταν μπήκε μέσα ο Ζαφείρης, το έσβησε οριστικά. Απολαυστικός και ο 22χρονος Έλληνας διεθνής χαφ. Η απόδειξη του «δίνεις – παίρνεις».

Ο «Δικέφαλος» είχε δύο γκολ Ο Ζίβκοβιτς έχασε τρίτο γιατί… γλίστρησε. Ο Τζολάκης έκανε την επέμβαση του αγώνα σε σουτ του Κωνσταντέλια. Στο δεύτερο μέρος, νέο τετ α τετ με τον Μύθου και τον Ζίβκοβιτς. Όλα αυτά γιατί ο ΠΑΟΚ παίζει κανονικό ποδόσφαιρο απέναντι σε έναν Ολυμπιακό που παίζει κάτι σαν ποδόσφαιρο. Ένα σουτ του Μουζακίτη κι ένα στα χασομέρια με τον Ποντένσε. Μέχρι εκεί.Η εικόνα του Ντάνι Γκαρθία, όπως επισήμανε ο Κώστας Νικολακόπουλος, να παραπατάει σε αντεπίθεση του ΠΑΟΚ ήταν η επιτομή της βραδιάς.

Ο ΠΑΟΚ με το άμεσο και κάθετο ποδόσφαιρο εξέθεσε όλες σχεδόν τις αδυναμίες του Ολυμπιακού και δεν επέτρεψε στους «ερυθρόλευκους» ούτε καν να διεκδικήσουν ένα νοκ άουτ ματς μέσα στο σπίτι τους. Κι αυτό είναι ίσως η μεγαλύτερη επιτυχία. Κακά τα ψέματα κι άλλα 90’ να παίζανε, ο Ολυμπιακός γκολ δεν έβαζε. Γιατί ο ΠΑΟΚ ήταν πιο ομάδα. Με σχέδιο. Με εκτέλεση. Με ταυτότητα.

Ναι, ο Ολυμπιακός είναι καλή ομάδα. Αλλά χωρίς σχέδιο ανάπτυξης. Καλές οι γιόμες, καλές οι δεύτερες μπάλες, αλλά… «no El Kaabi, no party».

Κι όταν παίζεις «tiki taka» μέσα στο Καραϊσκάκης σε νοκ άουτ, δεν συζητάς ποιος είναι ο καλύτερος. Τον βλέπεις.

ΥΓ: Μια χαρά ήταν απόψε η διαιτησία του Τσακαλίδη. Δεν έλαμψε, αλλά ήταν ένας κανονικός (Έλληνας) διαιτητής. Ό,τι έβλεπε, έδινε. 50-50. Αυτό δεν το αντέχουν κάποιοι. Αν συνεχίσουν οι ανησυχούντες να ασχολούνται με τη διαιτησία, θα έχουν αυτή την εικόνα στο γήπεδο. Που δεν λέει (σχεδόν) ποτέ ψέματα. Τα λέμε στα ημιτελικά. Τα υπόλοιπα για ΕΠΟ, Γκαγκάτση και για χαλίφηδες είναι προϊόντα της φαντασίας … Ο ΠΑΟΚ δίνει απαντήσεις στο χορτάρι.