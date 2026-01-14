Οζντόεφ: «Παίζω μαζί με τον Μεϊτέ και μυρίζομαι το γκολ»

Οι δηλώσεις του Μαγκομέντ Οζντόεφ στην κάμερα της Cosmote ΤV μετά τη μεγάλη πρόκριση στην έδρα του Ολυμπιακού.

Ο ΠΑΟΚ «άλωσε» το «Γεώργιος Καραϊσκάκης», καθώς επικράτησε του Ολυμπιακού με 2-0 και πήρε την πρόκριση για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας. Ο Μαγκομέντ Οζντόεφ ήταν ο σκόρερ του δεύτερου γκολ των Θεσσαλονικιών και στις δηλώσεις του στην Cosmote TV τόνισε πως το «μυστικό» για τα γκολ του είναι ο... Σουαλιό Μεϊτέ!

O Ρώσος χαφ την τρέχουσα σεζόν μετράει 8 γκολ σε 29 εμφανίσεις, ενώ έχει μοιράσει και 9 ασίστ.

Οι δηλώσεις του Οζντόεφ

«Ήμασταν πάρα πολύ καλά προετοιμασμένοι σήμερα, παίξαμε πολύ καλά και το προπονητικό επιτελείο μας έδειξε τι πρέπει να κάνουμε για να κερδίσουμε τον Ολυμπιακό.

Το γεγονός πως σκοράρω πιο συχνά φέτος, είναι το γεγονός πως παίζω μαζί με τον Μεϊτέ και μυρίζομαι το γκολ.

Ο Ζαφείρης είναι ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής και έχει ποιότητα και όλοι προσπαθούμε να τον κάνουμε να προσαρμοστεί πιο γρήγορα και εύκολα στην ομάδα.

Δεν ξέρω τι θα γίνει στο μέλλον και πόσο θα αλλάξει το σχήμα με εμάς τους τρεις στα χαφ, αλλά ελπίζω να είναι ακόμα καλύτερο».