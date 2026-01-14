Το μήνυμα ενότητας του ΟΦΗ μετά τη μεγαλειώδη πρόκριση επί της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Σπουδαία βραδιά για τον ΟΦΗ. Η ομάδα του Χρήστου Κόντη επικράτησε τη ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια με 1-0 και επιστρέφει στο Ηράκλειο με το εισιτήριο για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας.

Οι Κρητικοί δεν ξεκίνησαν καθόλου καλά τη σεζόν με αποτέλεσμα να μείνουν χαμηλά στη βαθμολογία, δέχτηκαν σκληρή κριτική, όμως έμειναν ενωμένοι και το ποδόσφαιρο τους δικαίωσε.

Ο Όμιλος ανέβασε στα Social Media πανηγυρική φωτογραφία από τα αποδυτήρια της «OPAP Arena» και στάθηκε στο κομμάτι αυτής της ενότητας.

Η ανάρτηση του ΟΦΗ

«Στις δύσκολες στιγμές μείναμε ενωμένοι και συνεχίσαμε να έχουμε πίστη! Σήμερα, γίναμε μια "γροθιά" και πανηγυρίζουμε όλοι μαζί, ένα ακόμα "βήμα" πριν τον στόχο!»