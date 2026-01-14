Μετά την πρόκριση οι παίκτες του ΟΦΗ πανηγύρισαν με τους φιλάθλους της, ενώ στο Ηράκλειο οι Ομιλίτες ετοιμάζουν υποδοχή για την αποστολή.

Θρίαμβος για τον ΟΦΗ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Η ομάδα του Χρήστου Κόντη επικράτησε της ΑΕΚ με 1-0 και επιστρέφει στο Ηράκλειο με το εισιτήριο για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας.

Μετά το ματς οι παίκτες του ΟΦΗ ξέσπασαν σε ξέφρενους πανηγυρισμούς και πήγαν μπροστά στους φιλοξενούμενους Ομιλίτες, όπου έγιναν «ένα».

Οι πανηγυρισμοί θα συνεχιστούν και στο Ηράκλειο, καθώς υπάρχει κάλεσμα των οπαδών για υποδοχή της αποστολής. Οι Κρητικοί θα αναχωρήσουν από τo «Ελευθέριος Βενιζέλος» στις 23:300