ΟΦΗ: Έγιναν «ένα» ομάδα και κόσμος στη Νέα Φιλαδέλφεια, ετοιμάζουν υποδοχή στο αεροδρόμιο οι Ομιλίτες
Θρίαμβος για τον ΟΦΗ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Η ομάδα του Χρήστου Κόντη επικράτησε της ΑΕΚ με 1-0 και επιστρέφει στο Ηράκλειο με το εισιτήριο για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας.
Μετά το ματς οι παίκτες του ΟΦΗ ξέσπασαν σε ξέφρενους πανηγυρισμούς και πήγαν μπροστά στους φιλοξενούμενους Ομιλίτες, όπου έγιναν «ένα».
Οι πανηγυρισμοί θα συνεχιστούν και στο Ηράκλειο, καθώς υπάρχει κάλεσμα των οπαδών για υποδοχή της αποστολής. Οι Κρητικοί θα αναχωρήσουν από τo «Ελευθέριος Βενιζέλος» στις 23:300
