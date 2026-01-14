Οι ημερομηνίες των διπλών αγώνων ΟΦΗ και Λεβαδειακού για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας.

O ΟΦΗ έκανε το μεγάλο «μπαμ» στην έδρα της ΑΕΚ. Οι Κρητικοί νίκησαν με 1-0, απέκλεισαν την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς και προκρίθηκαν στα ημιτελικά, όπου θα αντιμετωπίσουν το Λεβαδειακό, ο οποίος άφησε εκτός την Κηφισιά.

Το πρώταο ματς θα γίνει στο Παγκρήτιο το διάστημα 3-4-5 Φεβρουαρίου και η ρεβάνς στη Λιβαδειά στις 10-11-12 του μήνα.

Ημιτελικοί

Το πρώτο ματς θα γίνει 3-4-5 Φεβρουαρίου και η ρεβάνς 10-11-12 Φεβρουαρίου.Οι δεύτεροι αγώνες θα διεξαχθούν στις έδρες των ομάδων που προκρίθηκαν από τον 1ο και 2ο προημιτελικό αγώνα, στον οποίον συμμετείχαν η 1η και η 2η ομάδα του πίνακα κατάταξης της League Phase. Δεν (υπερ)ισχύει το εκτός έδρας γκολ. Από αυτόν τον γύρο σε ενδεχόμενο που δεν υπάρχει νικητής στην κανονική διάρκεια θα ακολουθήσει παράταση κι αν χρειαστεί πέναλτι, όπως θα ισχύει και στον τελικό.

Ζευγάρια:

1ος ημιτελικός : Ολυμπιακός/ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός/Άρης

: Ολυμπιακός/ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός/Άρης 2ος ημιτελικός: Λεβαδειακός - ΟΦΗ

Οι ρεβάνς θα γίνουν στις έδρες των ζευγαριών που προκύπτουν από τον 1ο και τον 2ο της League Phase

Τελικός

Γήπεδο: ΟΑΚΑ στις 25 Απριλίου 2026

Ισχύει κανονικά παράταση και πέναλτι αν προκύψει

Γηπεδούχος η ομάδα που θα προκύψει από τον 1ο ημιτελικό