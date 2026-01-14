Κάτρης: «Έχω δουλέψει και νιώθω έτοιμος για τον Παναθηναϊκό»

Έτοιμος να επιστρέψει στον Παναθηναϊκό δήλωσε πως είναι ο Γιώργος Κάτρης ο οποίος αγωνίστηκε για τελευταία φορά με τη φανέλα του Λεβαδειακού.

Ο Γιώργος Κάτρης αγωνίστηκε για τελευταία φορά με τη φανέλα του Λεβαδειακού, συμβάλλοντας και αυτός τα μέγιστα στο να επικρατήσουν με 2-0 οι Βοιωτοί της Κηφισιάς και να προκριθούν στον ημιτελικό του Κυπέλου. Ο νεαρός κεντρικός αμυντικός μετά το τέλος της αναμέτρησης και αφού πρώτα αποθεώθηκε από τον κόσμο, αλλά και τους συμπαίκτες του μίλησε στην κάμερα της Cosmote TV τονίζοντας πως είναι έτοιμος να επιστρέψει στον Παναθηναϊκό, ομάδα στην οποία ανήκει και είχε δοθεί ως δανεικός στον Λεβαδειακό.

Αναλυτικά ο Γιώργος Κάτρης ανέφερε τα εξής: «Ο κ. Παπαδόπουλος με αγκάλιασε από την πρώτη μέρα, όπως και όλοι. Το ξεχωριστό για τον Λεβαδειακό είναι πως αποτελεί οικογένεια. Πέρασα πολύ ωραίες στιγμές στα πρώτα μου βήματα στη μεγάλη κατηγορία. Δεν θα μπορούσα να έχω μια καλύτερη αρχή στην πορεία μου. Είμαι πολύ χαρούμενος που έβαλα το λιθαράκι μου σε αυτή την προσπάθεια και εύχομαι στην ομάδα τα καλύτερα για τη συνέχεια», ανέφερε ο 20χρονος αμυντικός.

Για τη μετακίνησή του στον Παναθηναϊκό, είπε: «Νιώθω έτοιμος, έχω δουλέψει πολύ και θεωρώ πως είμαι πολύ καλά προετοιμασμένος».

Για το ενδεχόμενο να αντιμετωπίσει τον Λεβαδειακό στον τελικό ως παίκτης του Παναθηναϊκού στον τελικό Κυπέλλου, είπε: «Δυστυχώς ή ευτυχώς έτσι είναι το επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Αν τους συναντήσω θα θέλω να τους κερδίσω».