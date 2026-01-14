Δείτε το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας, με τις εκπομπές του Gazzetta, τα νοκ-άουτ το Κυπέλλου Ελλάδος και το Παρτίζαν - Ολυμπιακός για τη Euroleague.

Πλούσιο το σημερινό πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων με μπάσκετ αλλά και τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος. Πριν ξεκινήσει η δράση, οι Galacticos by Interwetten σχολιάζουν στις 14:00 όλα τα δεδομένα για τα μεταγραφικά του Παναθηναϊκού, αλλά και τις εξελίξεις στον Ολυμπιακό για την υπόθεση εξτρέμ.

Αμέσως μετά, στις 16:15, μην χάσετε το Gazz Floor by Novibet για όλο το ρεπορτάζ πριν την έναρξη της Euroleague.

Στις 15:00 ο Λεβαδειακός υποδέχεται την Κηφισιά, με την αναμέτρηση να μεταδίδεται live από το Cosmote Sport 1. Στις 17:00, η ΑΕΚ φιλοξενεί τον ΟΦΗ στην «OPAP Arena» σε απευθείας μετάδοση από το Cosmote Sport 3. Στις 18:00 ακολουθεί το Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ το οποίο θα μεταδοθεί από τη συχνότητα του Cosmote Sport 2. Τέλος, στις 20:30 ο Παναθηναϊκός κοντράρεται με τον Άρη, με την αναμέτρηση να είναι live στο Cosmote Sport 1.

Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός ταξίδεψε στο Βελιγράδι όπου θα αντιμετωπίσει την Παρτίζαν, με το ματς να μεταδίδεται από το Nova Sports prime, ενώ στις 20:00, ο Άρης φιλοξενεί τη Χάποελ Ιερουσαλήμ για το EuroCup.

Στην υπόλοιπη Ευρώπη, η Τσέλσι φιλοξενεί την Άρσεναλ στο «Στάμφορντ Μπριτζ» για το League Cup Αγγλίας, το οποίο θα δείτε live στο Action24.

Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας