Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Οι Galacticos, το Gazz Floor και το Κύπελλο Ελλάδος
Πλούσιο το σημερινό πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων με μπάσκετ αλλά και τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος. Πριν ξεκινήσει η δράση, οι Galacticos by Interwetten σχολιάζουν στις 14:00 όλα τα δεδομένα για τα μεταγραφικά του Παναθηναϊκού, αλλά και τις εξελίξεις στον Ολυμπιακό για την υπόθεση εξτρέμ.
Αμέσως μετά, στις 16:15, μην χάσετε το Gazz Floor by Novibet για όλο το ρεπορτάζ πριν την έναρξη της Euroleague.
Στις 15:00 ο Λεβαδειακός υποδέχεται την Κηφισιά, με την αναμέτρηση να μεταδίδεται live από το Cosmote Sport 1. Στις 17:00, η ΑΕΚ φιλοξενεί τον ΟΦΗ στην «OPAP Arena» σε απευθείας μετάδοση από το Cosmote Sport 3. Στις 18:00 ακολουθεί το Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ το οποίο θα μεταδοθεί από τη συχνότητα του Cosmote Sport 2. Τέλος, στις 20:30 ο Παναθηναϊκός κοντράρεται με τον Άρη, με την αναμέτρηση να είναι live στο Cosmote Sport 1.
Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός ταξίδεψε στο Βελιγράδι όπου θα αντιμετωπίσει την Παρτίζαν, με το ματς να μεταδίδεται από το Nova Sports prime, ενώ στις 20:00, ο Άρης φιλοξενεί τη Χάποελ Ιερουσαλήμ για το EuroCup.
Στην υπόλοιπη Ευρώπη, η Τσέλσι φιλοξενεί την Άρσεναλ στο «Στάμφορντ Μπριτζ» για το League Cup Αγγλίας, το οποίο θα δείτε live στο Action24.
Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας
- Galacticos by Interwetten (14:00, Gazzetta Youtube)
- Λεβαδειακός - Κηφισιά (15:00, Cosmote Sport 1)
- Gazz Floor by Novibet (16:15, Gazzetta Youtube)
- ΑΕΚ - ΟΦΗ (17:00, Cosmote Sport 3)
- Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ (18:30, Cosmote Sport 2)
- Άρης - Χάποελ Ιερουσαλήμ (20:00, Nova Sports 4)
- Παναθηναϊκός - Άρης (20:30, Cosmote Sport 1)
- Παρτίζαν - Ολυμπιακός (21:30, Nova Sports prime)
- Τσέλσι - Άρσεναλ (22:00, Action24)
